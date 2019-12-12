Госпогранкомитет примет меры для минимизации очередей перед праздниками

Источник материала: Виртуальный Брест

В канун рождественских и новогодних праздников белорусы, жители соседних и других стран часто ездят за границу: в гости к родственникам или друзьям, на шопинг или просто зарубежный уикенд. В эти дни в пунктах пропуска пассажиропоток традиционно увеличивается.



Фото носит иллюстративный характер

Государственный пограничный комитет всегда учитывает вероятность возникновения очередей в такие периоды и предпринимает исчерпывающие меры для комфортного пересечения границы.

В преддверии декабрьских и январских праздников на погранпереходах будет увеличено число пограничников. Кроме того, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей.

По прогнозам специалистов, к началу праздничных выходных наиболее загруженными окажутся выездные направления, а к их завершению увеличение пассажиропотока будет отмечаться уже при въезде в Беларусь.

Госпогранкомитет напоминает о возможности отслеживания обстановки перед пунктами пропуска в режиме онлайн на информационном портале пограничного ведомства. В разделе " Графики очередей " можно получить информацию о средней загруженности направлений в конкретный день недели по часам и выбрать альтернативное время для загранпоездки.

Кроме того, напоминаем, что в автодорожных пунктах пропуска "Брест", "Котловка", "Григоровщина" и "Урбаны" функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда транспортного средства в пункт пропуска.