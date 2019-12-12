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Новые технологии ускорят работу экспертов Барановичей и Пинска на местах происшествий

13.12.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичских и пинских экспертов до конца года оснастят переносными комплексами по передаче следовой информации, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Новые технологии ускорят работу экспертов Барановичей и Пинска на местах происшествий

В областном управлении ГКСЭ появились специальные смартфоны для передачи следовой информации с места происшествия. В ближайшее время для апробации новые технические средства передадут в Барановичский и Пинский межрайотделы. На таких устройствах установлено особое программное обеспечение, у них высокие ударопрочность и влагоустойчивость. Эти характеристики позволяют передавать информацию с мест происшествий даже в самую неблагоприятную погоду. Прибор может работать и под водой.

Еще осматривая место происшествия, эксперты из районов по защищенным каналам связи смогут передать изображения следов рук в управление ГКСЭ по Брестской области. Его специалисты оперативно проверят следы по базе данных дактилоскопического учета и сообщат о результате. Если он будет положительным, правоохранители быстрее получат информацию о личности злоумышленника, что позволит задержать его по горячим следам.

"Внедряемая экспертным ведомством система передачи изображений следов рук с использованием компактных переносных комплексов повысит оперативность получения сведений об участниках происшествий. Это позволит уже на стадии проведения неотложных следственных действий выдвигать новые версии совершения преступлений, планировать дальнейшие мероприятия для изобличения злоумышленников", - пояснила Татьяна Коток.

В январе-ноябре нынешнего года специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области установили 880 совпадений со следами рук, изъятых с мест происшествий. Большинство из них помогло раскрыть преступления (в том числе прошлых лет), а также идентифицировать личности пострадавших, без вести пропавших людей и граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья, не могли сообщить сведения о себе.

 
 
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  Барановичских и пинских экспертов до конца года оснастят переносными комплексами по передаче следовой информации, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный...
 
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