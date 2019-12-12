В начале декабря КГБ сообщил о завершении предварительного расследования уголовного дела по фактам коррупции при поставках в страну телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.





Самым известным фигурантом, которого обвиняют в получении взяток, является Андрей Втюрин, в недавнем прошлом заместитель госсекретаря Совета Безопасности. Сообщается, что он мог получить не менее 190 000 долларов.





А вот среди тех представителей бизнеса, которых обвиняют в даче взяток, выделяется Владимир Жилин, которого КГБ назвал фактическим руководителем ООО «Мобильный сервис». По данным следствия он передал коррупционерам не менее 900 тысяч долларов!





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Официально работал директором «Мобильного сервиса»

Кроме сообщения КГБ на сегодня непросто найти подтверждения того, что Владимир Жилин стоит за компанией ООО «Мобильный сервис». Но на стыке 2000-х и 2010-х он официально работал директором компании.





Когда неожиданно был принят указ президента №60, потребовавший от белорусских интернет-провайдеров сохранять всю информацию о действиях пользователей в сети, Владимир Жилин рассказывал, как поставщикам интернет-услуг можно выйти из этой трудной ситуации.









Его компания работала с крупными госучреждениями





ООО «Мобильный сервис» было зарегистрировано в Минске в 2001 году и занималось технологическим совершенствованием сервиса интернет-провайдеров.





Позже компания начала устанавливать оборудование для базовых станций операторов Velcom и МТС.





В 2010-х «Мобильный сервис» стал поставлять инженерные решения для ряда государственных объектов республиканского масштаба: Министерства экономики, Верховного суда, Таможенного комитета, объектов чемпионату мира по хоккею-2014.





ОАЦ лишил его компанию лицензии





Но не стоит думать, что у «Мобильного сервиса» отношения с властями всегда были гладкими. В 2015 году Оперативно-аналитический центр при президенте лишил компанию лицензии на осуществление деятельности по технической и (или) криптографической защите информации.





Поводом для этого стали итоги проверки, во время которой выяснилось, что на дату выполнения в госорганизациях работ, у ООО неоднократно отсутствовало согласование со стороны ОАЦ. Что является грубым нарушением законодательства.





Представитель его компании писал явку с повинной в КГБ





Несколько месяцев назад в Минске начался суд, где фигурировал другой представитель «Мобильного сервиса». Уголовное дело началось с того, что сотрудник компании Дмитрий Ким написал заявление на имя председателя КГБ, в котором рассказал о даче взятки бывшему сотруднику Главного хозяйственного управления Управделами президента Евгению Нестеровичу, а также сотрудникам таможни и Белорусской валютно-фондовой биржи.





Нельзя исключать, что с этого заявления началось и дело, в котором теперь фигурирует Владимир Жилин.





Фото: sputnik.by









Его дочь несколько раз участвовала в национальном отборе на детское «Евровидение»





Правда, ни разу в белорусском конкурсе так и не победила, хотя является солисткой Национального центра музыкального искусства им. Мулявина, где занимается под руководством Светланы Стаценко, подопечные которой добивались больших успехов на детском «Евровидении».





Владимир Жилин активно болел за дочь и детально разбирался в процессе отбора на европейский конкурс.