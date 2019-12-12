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Как беларусы ведут борьбу с «Табакерками» по Минску и стране — в трёх письмах властям
Источник материала: KYKY>
Борьба против «Табакерок» продолжается. Эти киоски наводняют и Минск, и страну в целом – а в интернете уже
Все они призваны устранить киоски, которые так рьяно возводит компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину. Вы тоже можете поучаствовать в этой «протестной» кампании. К сожалению, мы не в силах гарантировать ее успешность, но, по крайней мере, нам известны случаи, когда при помощи петиций люди добавились своего. Об одном из них мы писали вот
Петиция первая: глобальная
В первой петиции требуют немедленно прекращения строительства «Табакерок» по всей стране. Авторы ссылаются на планы «Энерго-Оил», в которых сказано, что до конца 2019 года в Беларуси появятся не меньше 2,5 тысячи киосков по продаже сигарет. Из них 500 точек придутся на Минск.
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Петиция вторая: локальная (но не менее важная!)
Во второй петиции требуют снести «Табакерку» по улице Каховская. Авторы считают, она создает опасность для людей на велосипедах, электросамокатах и колясках; если возле нее соберется очередь, то толпа людей перекроет весь тротуар. Кроме того, этот киоск создает слепую зону для водителей и пешеходов.
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Петиция третья: снова локальная
В третьей петиции требуют снести «Табакерку» по улице Кузьмы Чорного. Аргументы авторов примерно такие же, как и в петиции номер два: опасность для людей на велосипедах, электросамокатах и колясках; слепая зона для водителей, потенциал перекрыть тротуар очередью из людей.
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Арт на обложке: twitter.com/pashapiston.
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Борьба против «Табакерок» продолжается. Эти киоски наводняют и Минск, и страну в целом – а в интернете уже доступны объявления о поиске кассиров в «Табакерки»...
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