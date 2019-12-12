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Как беларусы ведут борьбу с «Табакерками» по Минску и стране — в трёх письмах властям

13.12.2019 13:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Борьба против «Табакерок» продолжается. Эти киоски наводняют и Минск, и страну в целом – а в интернете уже доступны объявления о поиске кассиров в «Табакерки» (вероятно, до запуска осталось все ничего). Мы внимательно следим за тем, как беларусы сопротивляются появлению точек по продаже табака, и решили составить для вас подборку из трех свежих электронных обращений.

Все они призваны устранить киоски, которые так рьяно возводит компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину. Вы тоже можете поучаствовать в этой «протестной» кампании. К сожалению, мы не в силах гарантировать ее успешность, но, по крайней мере, нам известны случаи, когда при помощи петиций люди добавились своего. Об одном из них мы писали вот здесь.

Петиция первая: глобальная

В первой петиции требуют немедленно прекращения строительства «Табакерок» по всей стране. Авторы ссылаются на планы «Энерго-Оил», в которых сказано, что до конца 2019 года в Беларуси появятся не меньше 2,5 тысячи киосков по продаже сигарет. Из них 500 точек придутся на Минск.

Как помочь. Подписать обращение можно по ссылке (количество подписей на момент публикации этой заметки – 289). Через 16 дней петицию направят в Минздрав.

Петиция вторая: локальная (но не менее важная!)

Во второй петиции требуют снести «Табакерку» по улице Каховская. Авторы считают, она создает опасность для людей на велосипедах, электросамокатах и колясках; если возле нее соберется очередь, то толпа людей перекроет весь тротуар. Кроме того, этот киоск создает слепую зону для водителей и пешеходов. 

Как помочь. Подписать обращение можно по ссылке (количество подписей на момент публикации этой заметки – 154). Через три дня петицию направят в администрацию Центрального района Минска.

Петиция третья: снова локальная 

В третьей петиции требуют снести «Табакерку» по улице Кузьмы Чорного. Аргументы авторов примерно такие же, как и в петиции номер два: опасность для людей на велосипедах, электросамокатах и колясках; слепая зона для водителей, потенциал перекрыть тротуар очередью из людей.

Как помочь. Подписать обращение можно по ссылке (количество подписей на момент публикации этой заметки – 349). Через три дня петицию направят в администрацию Первомайского района Минска.

Арт на обложке: twitter.com/pashapiston.

 
Теги: Минск
 
 
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Борьба против «Табакерок» продолжается. Эти киоски наводняют и Минск, и страну в целом – а в интернете уже доступны объявления о поиске кассиров в «Табакерки»...
 
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