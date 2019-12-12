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Сивец: «Долгое использование патернализма, когда государство помогает, приводит к этатизму – когда человек считает, что «государство мне должно»

13.12.2019 13:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
У працэсе выступлення Прэзідэнта была закранута надзвычай важная, я б казаў, адна з важнейшых тэм, гэта праблема традыцыйных каштоўнасцей, беларускіх традыцыйных каштоўнасцей. І адной з самых важных традыцыйных каштоўнасцей, без якой усе астатнія расыпаюцца, якая з’яўляецца васявой, стрыжнявой – гэта сям’я і гэта дэмаграфія. Як мы можам з гэтым змагацца? На ўзроўне законадаўства, на узроўне нейкіх рэчаў – можам?

Сивец: «Долгое использование патернализма, когда государство помогает, приводит к этатизму – когда человек считает, что «государство мне должно»

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Мы не просто можем, мы просто обязаны это делать. Это, действительно, те ценности, которые формируют духовную основу нации. И все эти годы, обратите внимание, и Президент это тоже подчёркивал, с момента зарождения белорусской государственности, государство в рамках своей социальной политики проводило именно патерналистскую модель. То есть модель заботы и поддержки. В том числе и таких социальных институтов, как семья. Я думаю, эта же модель в рамках поддержки именно отдельных, требующих заботы со стороны государства, социальных институтов, она сохранится. И Президент об этом сказал. Но в то же время изменилась ситуация, изменилось государство. Достаточно долгое использование именно патернализма, когда государство заботится, когда государство помогает и так далее, в конечном итоге, рано или поздно в сознании человека приводит к переходу от патернализма к этатизму. Когда человек считает, что «государство мне уже должно». Понимаете? И уже начинает трансформировать свою эту модель поведения на все общественные отношения. И вот президент акцентировал внимание, что: удочка и рыба. Что мы обязаны создавать условия, создавать среду для того, чтобы каждый человек сам нёс ответственность за себя, за своё благополучие.

Люди в материале: Сергей Сивец
 
 
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