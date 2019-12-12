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Ретро и все оттенки зеленого - интерьерные тренды 2020 года
Источник материала: Tut.by
Западные дизайнеры проанализировали последние события в мире дизайна и предложили нам заглянуть в будущее. Эти шесть трендов точно получат свое развитие в следующем году,
1. Зеленый цвет
Если еще пару сезонов назад дизайнеры активно использовали розовые оттенки, теперь им на смену пришли зеленые. Это и полюбившиеся многим мятные тона, и нежные пастельные (например, оттенок «шалфей»), и более глубокие изумрудные.
Например, институт цвета Pantone представил палитру самых популярных оттенков для осенне-зимнего периода 2019−2020, среди которых оказался темно-зеленый Eden. Он напоминает о лесе и свежести.
А вот классные «зеленые» примеры:
2. Стиль ретро
Сейчас этим никого не удивишь — ретромотивы уже несколько сезонов остаются на пике популярности. Но именно в 2020-м они наберут масштабные обороты.
Самыми популярными все еще остаются 70-е, 80-е и 90-е годы. При этом дизайнеры берут от них все только самое лучшее и миксуют с современными тенденциями. Поэтому при оформлении дома можно смело делать ставку на ротанг, вельвет, мебель с металлической фурнитурой и декор из хрустального стекла. Главное — не переборщить и использовать их дозированно.
3. Мебель с мягкими формами
Уже в этом году стала популярна мебель с плавными округлыми формами, и в дальнейшем дизайнеры будут все больше с ней экспериментировать в своих проектах. Этот тренд, кстати, тоже пришел к нам из 80-х и 90-х.
4. Принты
Цветочные и анималистичные принты, геометрия и абстракция — все это получит развитие в новом году. Чтобы лучше понимать тенденции, периодически подсматривайте идеи из мира моды и дизайна одежды — практически все тренды повторяются в дизайне интерьеров.
5. Ручная работа
Машинным производством сейчас уже никого не удивишь, а вот товары для дома ручной работы ценятся высоко. И дизайнеры стараются использовать в интерьере если не уникальные предметы, то хотя бы созданные небольшими партиями.
Самыми популярными материалами станут природные и экологичные — такие, как дерево и глина. При их использовании производство минимизирует вредное воздействие на окружающую среду.
6. Кисти и бахрома
В этом году западные дизайнеры отметили одну забавную тенденцию: к обычным декоративным подушкам стали пришивать кисти и бахрому. И если раньше этот прием казался устаревшим, сейчас все изменилось.
В следующем году тенденция примет более масштабный характер: в интерьере главными станут незаметные на первый взгляд детали, которые создают уют и прибавляют атмосферности. Делайте ставку на текстуры — точно не прогадаете.
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Узнали, какие интерьеры будут модными в 2020 году.
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