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Ретро и все оттенки зеленого - интерьерные тренды 2020 года

13.12.2019 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Западные дизайнеры проанализировали последние события в мире дизайна и предложили нам заглянуть в будущее. Эти шесть трендов точно получат свое развитие в следующем году, пишет inmyroom.ru. Рассказываем подробности и показываем это на примерах.

1. Зеленый цвет

Если еще пару сезонов назад дизайнеры активно использовали розовые оттенки, теперь им на смену пришли зеленые. Это и полюбившиеся многим мятные тона, и нежные пастельные (например, оттенок «шалфей»), и более глубокие изумрудные.


Фото: inmyroom.ru

Например, институт цвета Pantone представил палитру самых популярных оттенков для осенне-зимнего периода 2019−2020, среди которых оказался темно-зеленый Eden. Он напоминает о лесе и свежести.

Сейчас дизайнеры много спорят о необходимости живых растений в интерьере. Заказчикам часто хочется привнести в обстановку немного свежести, но они не готовы ухаживать за растениями. Вот здесь как раз и выручит зеленый цвет — в отделке или деталях.

А вот классные «зеленые» примеры:


Квартира в «Маяке Минска» белорусского дизайнера Екатерины Трухановой. Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

Фото: inmyroom.ru

Фото: inmyroom.ru

Фото: inmyroom.ru

2. Стиль ретро

Сейчас этим никого не удивишь — ретромотивы уже несколько сезонов остаются на пике популярности. Но именно в 2020-м они наберут масштабные обороты.


Фото: inmyroom.ru

Самыми популярными все еще остаются 70-е, 80-е и 90-е годы. При этом дизайнеры берут от них все только самое лучшее и миксуют с современными тенденциями. Поэтому при оформлении дома можно смело делать ставку на ротанг, вельвет, мебель с металлической фурнитурой и декор из хрустального стекла. Главное — не переборщить и использовать их дозированно.


Фото: admagazine.ru

Тренд на 80-е и 90-е в дизайне диктуют в первую очередь популярные фильмы и сериалы. Например, большой вклад внес культовый сериал «Очень странные дела», действия которого разворачиваются начиная с 1983 года.


Фото: admagazine.ru

3. Мебель с мягкими формами

Уже в этом году стала популярна мебель с плавными округлыми формами, и в дальнейшем дизайнеры будут все больше с ней экспериментировать в своих проектах. Этот тренд, кстати, тоже пришел к нам из 80-х и 90-х.


Фото: inmyroom.ru

Для габаритной мебели с округлыми формами нужно чуть больше пространства, чем для классических угловатых моделей. Так что лучше не пытаться вписать большой диван в крошечную гостиную. А вот с пуфами и креслами все гораздо проще — не бойтесь экспериментировать!


Фото: inmyroom.ru

4. Принты

Цветочные и анималистичные принты, геометрия и абстракция — все это получит развитие в новом году. Чтобы лучше понимать тенденции, периодически подсматривайте идеи из мира моды и дизайна одежды — практически все тренды повторяются в дизайне интерьеров.


Фото: ikea.com

Пэчворк постепенно ушел из моды, чтобы вновь вернуться к 2020 году. Во всяком случае в дизайне одежды этот принт сейчас очень популярен. Например, Michael Kors выпустил коллекцию плащей с эффектом лоскутного одеяла. Так что мы не удивимся, если скоро пэчворк снова появится в интерьерах.


Фото: ikea.com

5. Ручная работа

Машинным производством сейчас уже никого не удивишь, а вот товары для дома ручной работы ценятся высоко. И дизайнеры стараются использовать в интерьере если не уникальные предметы, то хотя бы созданные небольшими партиями.


На фото светильники и ковер ручной работы. Фото: ikea.com

Самыми популярными материалами станут природные и экологичные — такие, как дерево и глина. При их использовании производство минимизирует вредное воздействие на окружающую среду.

Многие бренды уже внесли свою лепту: например, ИКЕА недавно выпустила экологичную коллекцию предметов, которые сделали вручную из возобновляемых материалов.


Фото: i.pinimg.com

6. Кисти и бахрома

В этом году западные дизайнеры отметили одну забавную тенденцию: к обычным декоративным подушкам стали пришивать кисти и бахрому. И если раньше этот прием казался устаревшим, сейчас все изменилось.


Фото: i.pinimg.com

В следующем году тенденция примет более масштабный характер: в интерьере главными станут незаметные на первый взгляд детали, которые создают уют и прибавляют атмосферности. Делайте ставку на текстуры — точно не прогадаете.


Фото: i.pinimg.com
 
Теги: Минск
 
 
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