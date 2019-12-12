ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте питбуль напал на мужчину и откусил ему важный орган, ищем очевидцев и собаку

13.12.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщили порталу Виртуальный Брест в Московском РОВД г. Бреста, 26 октября 2019 года в милицию поступило сообщение из Брестской областной больницы о том, что к ним поступил мужчина 1994 года рождения с диагнозом укушенная рана полового члена.

В Бресте питбуль напал на мужчину и откусил ему важный орган, ищем очевидцев и собаку

фото - иллюстрация, ул Суворова, 2015 год

В ходе проведения проверки было установлено, что в указанный день около 20.10 молодой человек шёл напротив остановки общественного транспорта "Цветотрон" со стороны ул. Суворова, по направлению в микрорайон Южный.

В это время на него напала и укусила в область паха собака породы питбультерьер, в результате чего мужчине были причинены телесные повреждения.

Согласно заключению эксперта, выявленные повреждения относятся к категории лёгких телесных, по признаку кратковременного расстройства здоровья (ст. 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Приметы мужчины, который гулял с собакой - 40-45 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, был одет в чёрные штаны, куртку тёмного цвета (возможно, с капюшоном) и туфли. Собака пепельного окраса (светлая).

По сведениям портала Виртуальный Брест, владелец собаки пытался её остановить, но питбуль почему-то не слушался. Хотя что именно спровоцировало нападение, нам неизвестно. К слову, врачи смогли пришить орган на своё место. Милиция уже провела работу по известным владельцам собак подобной породы, но ни в одном случае информация не подтвердилась. Есть вариант, что собака не зарегистрирована.

Всех, кто может сообщить что-либо полезное по данному вопросу просьба позвонить по т. +375292062856. В случае получения значимой информации возможно вознаграждение.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Как сообщили порталу Виртуальный Брест в Московском РОВД г. Бреста, 26 октября 2019 года в милицию поступило сообщение из Брестской областной больницы о том, что к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенаторы в США приняли резолюцию о признании геноцида армян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика