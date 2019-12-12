В Бресте питбуль напал на мужчину и откусил ему важный орган, ищем очевидцев и собаку

Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщили порталу Виртуальный Брест в Московском РОВД г. Бреста, 26 октября 2019 года в милицию поступило сообщение из Брестской областной больницы о том, что к ним поступил мужчина 1994 года рождения с диагнозом укушенная рана полового члена.





фото - иллюстрация, ул Суворова, 2015 год

В ходе проведения проверки было установлено, что в указанный день около 20.10 молодой человек шёл напротив остановки общественного транспорта "Цветотрон" со стороны ул. Суворова, по направлению в микрорайон Южный.

В это время на него напала и укусила в область паха собака породы питбультерьер, в результате чего мужчине были причинены телесные повреждения.

Согласно заключению эксперта, выявленные повреждения относятся к категории лёгких телесных, по признаку кратковременного расстройства здоровья (ст. 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Приметы мужчины, который гулял с собакой - 40-45 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, был одет в чёрные штаны, куртку тёмного цвета (возможно, с капюшоном) и туфли. Собака пепельного окраса (светлая).

По сведениям портала Виртуальный Брест, владелец собаки пытался её остановить, но питбуль почему-то не слушался. Хотя что именно спровоцировало нападение, нам неизвестно. К слову, врачи смогли пришить орган на своё место. Милиция уже провела работу по известным владельцам собак подобной породы, но ни в одном случае информация не подтвердилась. Есть вариант, что собака не зарегистрирована.

Всех, кто может сообщить что-либо полезное по данному вопросу просьба позвонить по т. +375292062856. В случае получения значимой информации возможно вознаграждение.