Бросалась в Сену, пережила суицид дочери и не смогла разлюбить Сержа Генсбура. История секс-символа Джейн Биркин

Источник материала: Tut.by

Она влюбляла в себя сотни мужчин, но сама всегда влюблялась только в гениев. Ее песни запрещал Ватикан, а фильмы изучают в учебниках по истории кино. Ее стиль остается актуальным уже много десятилетий, а сумка, названная ее именем, продается за миллионы долларов. Ее история была полна невероятных взлетов, падений, но никогда не была скучной. Сегодня свой день рождения отмечает певица и актриса Джейн Биркин.

Джейн Биркин появилась на свет в 1946-м году в Лондоне. Ее отец — Дэвид Биркин — офицер флота и герой Второй мировой войны. Мама девочки — Джуди Кэмпбелл — артистка кино и мюзиклов. Семья обитала в престижном районе Челси. Джейн, а также ее брат и сестра, ни в чем не знали отказа: их баловали бесконечными подарками и несколько раз в год отправляли путешествовать. Родители потакали дерзкой Джейн и не протестовали, когда она в 16 лет бросила школу и стала ходить на театральные и кинокастинги.

В 17 лет состоялся ее дебют на сцене в пьесе «Резная статуя». Там ее заметил знаменитый Джон Барри — автор музыки к «бондиане» и впоследствии лауреат пяти "Оскаров". Барри предложил ей руку и сердце, а также роль в мюзикле «Страсть Цветочного отеля». Джейн охотно согласилась на оба предложения. Они сыграли свадьбу и вскоре родилась их дочь Кейт.