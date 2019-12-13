Работа в филиале самого популярного портала страны TUT.BY (г. Витебск)

Источник материала: Tut.by

Мы — команда продаж TUT.BY, с филиалами во всех областных центрах, ищем яркого и талантливого специалиста для построения карьеры в должности специалиста по продажам.

Вы будете работать с 50 + уникальных и амбициозных индивидуальностей!

Присоединяйтесь к нашей команде TUT.BY!

Для начала, Вам предстоит:

знакомиться и общаться с клиентами (переговоры, встречи, телефонные звонки, ведение клиентской базы);

консультировать по вопросам размещения рекламы;

оценивать эффективность рекламы;

и снова общаться с клиентами! =)

Чтобы быть успешным, Вам нужно:

не сомневаться, а жить в категориях «я смогу!», «я хочу!»

вести активный образ жизни (и иметь соответствующий образ мысли);

быть стрессоустойчивым и уметь находить решения ;

и уметь ; гореть желанием достичь своих жизненных целей.

В ответ — мы гарантируем:

официальное оформление со всем сопутствующим трудовому законодательству, и даже больше;

комфортный офис с центре города;

обучение активным продажам под руководством реальных профи;

обширные деловые связи + фан (ведь это TUT.BY!);

реальные возможности заработать не только на хлеб с маслом!

Вы готовы к новым приключениям и вызовам на пути к своим целям?

Тогда мы рады будем с Вами встретиться!

Ждем Ваши письма на тему «Почему мы должны взять именно Вас?» с прикреплённым резюме на эл. адрес maria.sinkevich@tutby.com .

Ввиду большого количества откликов мы свяжемся только с наиболее подходящими кандидатами!