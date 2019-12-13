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Работа в филиале самого популярного портала страны TUT.BY (г. Витебск)
Источник материала: Tut.by
Мы — команда продаж TUT.BY, с филиалами во всех областных центрах, ищем яркого и талантливого специалиста для построения карьеры в должности специалиста по продажам.
Вы будете работать с 50 + уникальных и амбициозных индивидуальностей!
Присоединяйтесь к нашей команде TUT.BY!
Для начала, Вам предстоит:
Чтобы быть успешным, Вам нужно:
В ответ — мы гарантируем:
Вы готовы к новым приключениям и вызовам на пути к своим целям?
Ждем Ваши письма на тему «Почему мы должны взять именно Вас?» с прикреплённым резюме на эл. адрес
Ввиду большого количества откликов мы свяжемся только с наиболее подходящими кандидатами!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы - команда продаж TUT.BY, с филиалами во всех областных центрах, ищем яркого и талантливого специалиста для построения карьеры в должности специалиста по продажам.
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