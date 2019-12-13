На рождественское шоу Жулина и Ягудина можно попасть совсем бесплатно. Рассказываем как

Источник материала: Tut.by

14 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на рождественское шоу Александра Жулина . Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 20 декабря.





Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 5 парных билетов. Соответственно, победителей будет 5, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 19 декабря, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 20 декабря.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Новогодние праздники — загадочное время, ведь никто не знает, что принесет наступивший год. Разгадать загадку волшебства Нового года и всей рождественской сказки попробует Александр Жулин. И поможет ему не менее загадочный вид спорта — фигурное катание. Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин со своими учениками и коллегами во всей красе представят зрителям сказку фигурного катания.

Тайну рождественской сказки разгадают настоящие ледовые волшебники — олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Магию фигурного катания продемонстрируют Виктория Синицына и Никита Кацалапов, серебряные призеры чемпионата мира в танцах на льду 2019 г., серебряные призеры финала Гран-при 2018 г. Новогодняя сказка оживет в прокатах Сары Уртадо и Кирилла Халявина — чемпионов Испании в танцах на льду 2017 г., участников чемпионата Европы 2019 г., Олимпийских игр 2018 г., победителей международного турнира Minsk-Arena Ice Star.

Когда: 4 января, 12.00 и 18.00 Где: Минск-Арена Сколько: 20 — 30 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play