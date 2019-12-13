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«Мужик в кепке» прошёл диагностику и доказал, что со светом фар у него всё в порядке

14.12.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Снова я, «мужик в кепке», который не может уснуть. В связи с недоверием некоторых читателей к моим словам из предыдущего поста и возросшим их опасением по поводу качественных диодных ламп, решил воспользоваться предложением одного сервиса по проверке фар на стенде.

«Мужик в кепке» прошёл диагностику и доказал, что со светом фар у него всё в порядке

Кто обратил внимание на мою предыдущую запись знает, что мастер не принимал чью-либо сторону. Всё реже встречаются механики, работающие не только ради денег, но и за идею безопасности движения.

«Мужик в кепке» прошёл диагностику и доказал, что со светом фар у него всё в порядке

Так как я не сижу в вк, то не смог связаться с теми, кто хотел посмотреть на проверку лично. Для них сделал небольшой фотоотчёт.

«Мужик в кепке» прошёл диагностику и доказал, что со светом фар у него всё в порядке

Вывод мастера меня не удивил: светотеневая граница есть, на нужном уровне и в регулировке фары не нуждаются.

«Мужик в кепке» прошёл диагностику и доказал, что со светом фар у него всё в порядке

Единственное замечание о естественном старении фар. Фары родные, а авто в следующем году переходит в разряд янгтаймеров. По возможности поищу в лучшем состоянии.

«Мужик в кепке» прошёл диагностику и доказал, что со светом фар у него всё в порядке

По технической части, поверьте, авто в полностью исправном состоянии и опасности не несёт. Прошу меня извинить, но вы выбрали не тот автомобиль для всеобщего порицания.

 
 
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  Снова я, «мужик в кепке», который не может уснуть. В связи с недоверием некоторых читателей к моим словам из предыдущего поста и возросшим их опасением по поводу...
 
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