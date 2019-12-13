|
«Мужик в кепке» прошёл диагностику и доказал, что со светом фар у него всё в порядке
14.12.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Снова я, «мужик в кепке», который не может уснуть. В связи с недоверием некоторых читателей к моим словам
Кто обратил внимание
Так как я не сижу в вк, то не смог связаться с теми, кто хотел посмотреть на проверку лично. Для них сделал небольшой фотоотчёт.
Вывод мастера меня не удивил: светотеневая граница есть, на нужном уровне и в регулировке фары не нуждаются.
Единственное замечание о естественном старении фар. Фары родные, а авто в следующем году переходит в разряд янгтаймеров. По возможности поищу в лучшем состоянии.
По технической части, поверьте, авто в полностью исправном состоянии и опасности не несёт. Прошу меня извинить, но вы выбрали не тот автомобиль для всеобщего порицания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снова я, «мужик в кепке», который не может уснуть. В связи с недоверием некоторых читателей к моим словам из предыдущего поста и возросшим их опасением по поводу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)