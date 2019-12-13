«Мужик в кепке» прошёл диагностику и доказал, что со светом фар у него всё в порядке

Источник материала: Виртуальный Брест

Снова я, «мужик в кепке», который не может уснуть. В связи с недоверием некоторых читателей к моим словам из предыдущего поста и возросшим их опасением по поводу качественных диодных ламп, решил воспользоваться предложением одного сервиса по проверке фар на стенде.





Кто обратил внимание на мою предыдущую запись знает, что мастер не принимал чью-либо сторону. Всё реже встречаются механики, работающие не только ради денег, но и за идею безопасности движения.





Так как я не сижу в вк, то не смог связаться с теми, кто хотел посмотреть на проверку лично. Для них сделал небольшой фотоотчёт.





Вывод мастера меня не удивил: светотеневая граница есть, на нужном уровне и в регулировке фары не нуждаются.





Единственное замечание о естественном старении фар. Фары родные, а авто в следующем году переходит в разряд янгтаймеров. По возможности поищу в лучшем состоянии.





По технической части, поверьте, авто в полностью исправном состоянии и опасности не несёт. Прошу меня извинить, но вы выбрали не тот автомобиль для всеобщего порицания.