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Имейте в виду: банки Беларуси не будут обслуживать юрлиц 3 января 2020 года

14.12.2019 10:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские банки 3 января 2020 года не будут осуществлять расчетно-кассовое обслуживание и оказать иные банковские услуги юридическим лицам.

«В связи с необходимостью обеспечения взаимодействия с автоматизированными системами Национального банка 3 января 2020 г. банки, ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство" и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" будут проводить мероприятия по доработке своих автоматизированных систем», - пояснил Национальный банк РБ причину.

«Ограничение в оказании банками услуг клиентам 3 января 2020 г. не окажет влияния на обслуживание ими физических лиц», - подчеркивает регулятор.
 
 
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Белорусские банки 3 января 2020 года не будут осуществлять расчетно-кассовое обслуживание и оказать иные банковские услуги юридическим лицам.
 
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