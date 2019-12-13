Белорусы обыграли словенцев на МЧМ и сохраняют шансы на выход в элиту

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На единственную шайбу словенцев в исполнении Мартина Бохнинца (60-я) белорусы ответили четырьмя голами. Отличились Олег Качеловский, Андрей Павленко, Илья Соловьев и Алексей Протас.

Заключительную игру чемпионата наша сборная проведет в воскресенье.