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Белорусы обыграли словенцев на МЧМ и сохраняют шансы на выход в элиту

14.12.2019 12:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы обыграли словенцев на МЧМ и сохраняют шансы на выход в элиту
БЕЛТА

На единственную шайбу словенцев в исполнении Мартина Бохнинца (60-я) белорусы ответили четырьмя голами. Отличились Олег Качеловский, Андрей Павленко, Илья Соловьев и Алексей Протас.

Заключительную игру чемпионата наша сборная проведет в воскресенье.

Сегодня определится единственный обладатель путевки в элиту. Нашей сборной надо обыгрывать датчан в основное время и рассчитывать на осечку латвийцев и австрийцев. У белорусов после 4 игр 8 очков и 3-е место, у латвийцев – 8 и 2-е место, австрийцы с 9 баллами лидируют. 

Белорусы обыграли словенцев на МЧМ и сохраняют шансы на выход в элиту
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Белорусская молодёжная сборная одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе.
 
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