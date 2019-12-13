Белорусы обыграли словенцев на МЧМ и сохраняют шансы на выход в элиту

На единственную шайбу словенцев в исполнении Мартина Бохнинца (60-я) белорусы ответили четырьмя голами. Отличились Олег Качеловский, Андрей Павленко, Илья Соловьев и Алексей Протас.
Заключительную игру чемпионата наша сборная проведет в воскресенье.
Сегодня определится единственный обладатель путевки в элиту. Нашей сборной надо обыгрывать датчан в основное время и рассчитывать на осечку латвийцев и австрийцев. У белорусов после 4 игр 8 очков и 3-е место, у латвийцев – 8 и 2-е место, австрийцы с 9 баллами лидируют.