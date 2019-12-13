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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете на этапе КМ. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Белорусский квартет выступает в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине.
Нашу команду представляют Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Ирина Кручинкина.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Белорусский квартет выступает в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине.
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