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В Минске сегодня включат праздничную иллюминацию
14.12.2019 13:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Общая длина задействованных воздушных и кабельных линий составит около 108 км. Для праздничной иллюминации в городе будет использовано более 4,6 тыс. гирлянд, почти 1,5 тыс. световых мотивов, 227 световых конструкций, в том числе 33 объемные фигуры, сообщает
Новогодние огни зажгут на 17 елях. Мощность всей иллюминации составит 956 кВт.
Изменится иллюминация вдоль проспекта Независимости в границах от улицы Я.Купалы до улицы Козлова. Вместо гирлянд здесь появятся светодиодные конструкции в виде люстр, факелов, звезд и корон.
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В белорусской столице зажгутся огни на елках и включится иллюминация. Она будет работать до 15 января.
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