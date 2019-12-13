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Из-за неудачной любви девушка набрала вес, но теперь ее фигура лучше, чем была

14.12.2019 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Реальный ЗОЖ»: белорусы рассказывают о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу, — и считают, во сколько это обошлось. Анастасия Ляшко рассказала о том, как набрала 20 кг и несколько лет жила с компульсивным перееданием, но сумела исправить ситуацию.


Фото: из личного архива героини. 2019 год

Я росла обычной девочкой: конечно, были более стройные и милые сначала в классе, а затем и в университете — но комплексов у меня не случалось. Нравилась себе такой, какая есть. Не думала о том, сколько вешу и какой у меня размер. Так было до определенного периода.

Как часто бывает, первая любовь — на первом курсе: красивый и умный парень. Несмотря на то, что я его «устраивала», иногда слышала шуточки наподобие «почему ты такая не спортивная?», «у меня есть знакомый фитнес-тренер», «а знаешь, девушка в 57 кг может выглядеть по-разному». К списку добавлялись щипания за «спасательный круг» и постоянные демонстрации более худощавых девушек своих друзей.


Фото: из личного архива героини. Анастасия в 2009 и 2019 году

В период отношений это обижало, но не более. А вот после расставания с этим молодым человеком моя жизнь кардинально изменилась. Я попала в порочный круг «диета — срыв — вина — диета». За два года мой организм испытал на себе все прелести диеты Дюкана, «молокочая», кето-диеты и всевозможных моно. Я голодала по несколько дней, а потом срывалась, наедая за один прием пищи около 3 тысяч ккал. Итог? Плюс 20 кг к моему весу. Обычная девушка 42−44 размера превратилась в тетю с весом 75 кг.

Ненависть к себе и своему телу я стала скрывать за мешковатыми платьями, изоляцией себя от общения и всевозможных радостей жизни. Но самым страшным стало приобретение компульсивного переедания. Думаю, многие могут себя узнать: несколько дней (а может, и недель) ты порядочный «зожник». Никакого сладкого, фастфуда, регулярный спорт. И вдруг телом словно владеет кто-то другой: скупает пиццы, чебуреки, мороженое, шоколад — все, что запрещалось. «Покупательская корзинка» съедается в одночасье, ощущение после переедания не самое приятное, к нему добавляется чувство вины, апатия, ненависть к себе. И так по кругу месяц за месяцем.

Видимо, сама я бы не справилась. В 2015 году случайно наткнулась на страничку персонального тренера Андрея. Пришла к нему на первую тренировку (до сих пор помню, как стыдно было надевать лосины). Тренер объяснил мне, что спорт — это важно, но в первую очередь нужно наладить питание: перестать голодать и ставить запреты.


Фото: из личного архива героини

Не буду рассказывать сказки о том, что через несколько месяцев я превратилась в стройную нимфу. Мы с Андреем занимаемся уже четыре года. И только последние месяцев шесть я действительно начала питаться осознанно, избавилась от страха перед углеводами, а спорт перестал быть отработкой калорий. От тренировок начала кайфовать. В фигуре я стала ценить не цифру на весах и худощавые ноги, а подтянутое тело и небольшой рельеф.

Мой вес колеблется от 53 до 55 кг. Утро начинается с вакуума, стакана воды, 30-минутной зарядки, планки и завтрака (кстати, последний обходится приблизительно в 1,5 рубля), плюс прогулка с собакой. Тренируюсь в спортзале 3−4 раза в неделю (один раз всегда с Андреем), а последние месяцы добавились еще две тренировки по боксу.


Фото: из личного архива героини

Питание — в среднем 120 рублей в месяц. Чаще всего покупаю куриное филе, молоко, творог, греческий йогурт, огурцы, пекинскую капусту, болгарский перец, яйца. Крупы, цельнозерновую муку, орехи я закупаю приблизительно раз в месяц. Закупаю на Комаровском рынке фарш трех видов и делаю котлеты. Раз в два месяца покупаю протеин (как добавку или ингредиент для выпечки) — 50−60 рублей в зависимости от производителя.

Я довольна своей фигурой. Надеваю вещи, купленные еще в 10-м классе (при таком же весе лет 7 назад я выглядела гораздо хуже). Каждый новый блин на штанге заставляет чувствовать себя мастером спорта. Я получаю истинное наслаждение от овсянки на завтрак и рыбных котлет в духовке с гречкой и овощным салатом — на обед. Выпечка и десерты обходятся гораздо дешевле магазинных: чизкейк или кексы не дороже рубля. Но самый вкусный десерт для меня до сих пор — сникерс.


Фото: из личного архива героини

Несколько лет вместо наслаждения каждым днем и вечерами с близкими я провела в мыслях о диетах, самобичевании и с проблемами со здоровьем. Но это не значит, что я слабовольная. Нет, просто в какой-то момент нужна была правильная поддержка. Мне ее дали мама и тренер. А еще понимание, что ЗОЖ — это не кратковременная диета и «таблетка» от лишнего веса. В первую очередь это любовь к себе и маленькая гордость за каждую победу, а только потом питание и спорт.

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Анастасия Ляшко рассказала о том, как набрала 20 кг и несколько лет жила с компульсивным перееданием, но сумела исправить ситуацию.
 
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