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«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми
Источник материала: СТВ
Рассказываем в программе
Рождённый весом 800 граммов, он был чуть больше ладони и два месяца пролежал в реанимации. Когда Надежда выписывалась с ребёнком из роддома, сказали коротко: занимайтесь.
Своего долгожданного сына Ванечку она буквально выносила на руках – по врачам, реабилитологам, занятиям и массажистам. В год и девять он сделал первые шаги, в три с половиной заговорил.
В следующем году Ваня пойдёт в школу, в обычный класс.
Во многом благодаря выстраиваемой в стране многоуровневой перинатальной помощи. Родители недоношенных детей больше не остаются наедине со своими проблемами, а могут найти поддержку в специализируемых кабинетах катамнеза или центрах раннего вмешательства. Их сегодня 28 по всей стране.
Андрей Богданович, главврач Брестского областного центра медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус»:
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Рассказываем в программе «Специальный репортаж» о тех, кому врачи положительных прогнозов не давали. Шестилетний Ваня – пример как раз такого развития вопреки....
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