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В Минске на 5 копеек увеличится стоимость проезда в городском транспорте
14.12.2019 14:18 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Минске в ближайшее время повысится стоимость проезда в городском общественном транспорте. Как пишет
Цена увеличится на 5 копеек. Стоимость проезда в автобусе, троллейбусе и трамвае составит 65 копеек, в метро – 70 копеек. По прогнозам, подорожание произойдет до конца 2019 года, точная дата пока неизвестна.
Последний раз стоимость проезда в Минске увеличивали больше двух лет назад – в ноябре 2017 года. Тогда цена талончика и жетона также поднялась на 5 копеек.
Напомним, ранее решение о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте на 5 копеек приняли во всех регионах страны.
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Стоимость жетона в метро составит 70 копеек, в городском наземном транспорте – 65 копеек.
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