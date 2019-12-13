ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лис назвал условия начала строительства новых объектов

14.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Новое строительство в Брестской области будет начинаться только при наличии обоснования объекта и продолжительностью не больше двух лет. Об этом заявил сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

Лис назвал условия начала строительства новых объектов

"Я вчера долго рассматривал и инвестиционную программу на следующий год, и использование средств дорожного фонда. Подход изменится. Исходя из того, сколько денег, под эти суммы надо делать документацию, а не размахиваться. Это касается и благоустройства дорог, и строительства объектов. В инвестиционную программу будут включаться только объекты с обоснованным бизнес-проектом, срок строительства которых не больше двух лет с проектированием. Растягивать на годы никто не будет", - подчеркнул губернатор.

Вопросы строительства, а также благоустройства населенных пунктов во время прямой телефонной линии поднимались с завидной регулярностью. Жители агрогородка Хорева Пружанского района просят оборудовать велодорожку вдоль трассы к соседнему агрогородку Кобыловка. В деревне Цна Лунинецкого района интересуются, когда в населенный пункт подведут газопровод, а в Ляховичах хотят свой бассейн. В деревне Добрый Бор Барановичского района сгорел магазин, и теперь торговлю ведут в старом тесном доме. В Малорите жильцы многоквартирного панельного дома несколько лет ждут ремонта, а в Барановичах - асфальтирования участка улицы Пионерской, ведущей к двум больницам и двум поликлиникам.

Все обращения тут же обсуждались с руководством городов и районов в режиме видео-конференц-связи. Анатолий Лис поручил взять на контроль прозвучавшие вопросы. "Они не должны остаться на бумаге, должны быть четкие ответы. Пустых обещаний делать нельзя. Смотрите, считайте, что необходимо в первую очередь сделать, - будем делать", - сказал губернатор.

Отвечая на вопрос брестчанки о планируемых новостройках в областном центре, председатель облисполкома сообщил о начале строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы. В юго-западном микрорайоне Бреста проектируется новая большая поликлиника. Там же в следующем году завершится создание встроенного в жилой дом детского сада шаговой доступности.

Будут возводиться новые детские сады и школы. При этом глава региона обратил внимание на наметившуюся в городах тенденцию: в центре количество детей уменьшается, что заметно по наполняемости групп в детсадах, а в новых микрорайонах этих учреждений не хватает. "Значит, надо организовывать подвоз из микрорайонов в центр - для этого мы строим путепроводы, транспортные развязки. Это касается не только Бреста, но и Барановичей, Пинска, районов. А то в новых микрорайонах будем строить детские сады, а в центре - продавать их под другие цели. Так не будет", - подчеркнул губернатор.

Всего на прямую линию к руководителю области сегодня дозвонился 31 человек. Половина обращений касалась вопросов благоустройства и содержания уличной и дорожной сети, транспортного обслуживания и организации торговли на селе.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Новое строительство в Брестской области будет начинаться только при наличии обоснования объекта и продолжительностью не больше двух лет. Об этом заявил сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жлобинском районе мужчина попал под колёса Audi и Volkswagen
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика