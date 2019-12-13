ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтруда: январская зарплата бюджетников не должна быть ниже декабрьской с учетом усредненной премии

14.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Январская зарплата бюджетников не должна быть ниже декабрьской с учетом усредненной премии. Это следует из разъяснения к указу №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций", которое размещено на сайте Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Минтруда: январская зарплата бюджетников не должна быть ниже декабрьской с учетом усредненной премии

Как отмечают в Минтруда, указом расширяются права руководителей государственных органов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам с учетом отраслевой специфики и результатов труда в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности, и из иных источников, не запрещенных законодательством.

Таким образом, с 1 января 2020 года с целью упрощения расчета зарплаты из ее состава исключены различного вида коэффициенты и повышения, сокращено количество компенсирующих и стимулирующих выплат по сравнению с действующими условиями оплаты труда за счет объединения нескольких выплат в одну.

Возможное снижение у работников некоторых размеров стимулирующих и компенсирующих выплат (например надбавки за стаж работы в бюджетных организациях) должно быть компенсировано путем установления им выплат, конкретные размеры которых определяет руководитель организации, отмечают в министерстве.

"Следовательно, с учетом предоставленных руководителю бюджетной организации прав по установлению размеров стимулирующих и компенсирующих выплат, он не может допустить снижение с 1 января 2020 года размеров заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций", - подчеркивают в Минтруда.

Для сопоставления зарплаты бюджетников (в действующих условиях декабря 2019 года) учитывается заработная плата, начисленная работнику в соответствии с условиями оплаты труда, предусмотренными трудовым договором (контрактом) за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени. Так, в начисленную зарплату включаются тарифная ставка, тарифный оклад; повышения тарифной ставки, тарифного оклада; надбавки и доплаты в размерах, установленных законодательством или нанимателем (кроме доплат за работу в ночное время, за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за работу в сверхурочное время, государственные праздники, праздничные и выходные дни); премия в усредненных размерах, установленных законодательством для данного вида бюджетных организаций (например, 20% от суммы выплат, включаемых в расчет планового фонда заработной платы).

"Таким образом, заработная плата работника, рассчитанная за январь 2020 года по новым условиям оплаты труда с учетом премии в размере 5% его оклада, не может быть ниже заработной платы работника, рассчитанной по вышеприведенному порядку", - отметили в министерстве.

Здесь напомнили, что с учетом сложившейся практики бюджетные организации ежегодно в декабре выплачивают премию в увеличенном размере за счет накопленной экономии фонда оплаты труда. Таким образом, зарплата работника за декабрь складывается в среднем на 12% выше январской зарплаты следующего года. "Поэтому сопоставление заработной платы в новых условиях (январь 2020 года) производится с заработной платой в действующих условиях (декабрь 2019 года) с учетом усредненной премии", - пояснили в Минтруда.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Январская зарплата бюджетников не должна быть ниже декабрьской с учетом усредненной премии. Это следует из разъяснения к указу №27 "Об оплате труда работников...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жлобинском районе мужчина попал под колёса Audi и Volkswagen
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика