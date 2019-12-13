ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девочка смотрела телевизор в пустом доме, когда с ней кто-то заговорил

14.12.2019 16:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мужчина ненадолго вышел из дома, и в этот момент к его дочери обратился незнакомец. Девочка отвечать не стала. 

Как сообщает Daily Mail, инцидент случился 11 декабря. В доме, где живёт Адам Крчилек для обеспечения безопасности установлены видеокамеры. Когда мужчина ушёл на улицу, чтобы завести автомобиль, в гостиной осталась сидеть и смотреть телевизор девочка. 

Девочка смотрела телевизор в пустом доме, когда с ней кто-то заговорил

В этот момент с дочерью владельца дома заговорил неизвестный. Как выяснилось, хакер обошёл систему безопасности и решил раскрыть себя. Он спросил у девочки, что она смотрит, а потом добавил, что видел уже это шоу. Ребёнок либо не обратил внимания на голос, либо притворился, что не замечает. 

Позже Адам вернулся и пошёл на кухню. Тогда неизвестный спросил у хозяина, что тот ест. Сначала мужчина не понял, откуда доносится голос и обернулся к дочери. Потом Крчилек осознал, что голос принадлежит хакеру. После этого Адам отключил камеру и обратился с жалобой в компанию, которая производит эти устройства. 

Девочка смотрела телевизор в пустом доме, когда с ней кто-то заговорил

В компании ответили, что взлома не было. Мужчине пояснили, что, вероятно, он использовал очень лёгкий пароль, который кто-то ввёл наугад. С аналогичными жалобами в компанию обратились не менее пяти семей. 

После случившегося Адам убрал камеры из своего дома. 

Ранее мы рассказывали о другом жутком случае. 

Мать оставила своих детей одних, но затем увидела, что кто-то сидит рядом с ними (подробности здесь). 

Люди в материале: Адам Крчилек, Adam Krcilek
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина ненадолго вышел из дома, и в этот момент к его дочери обратился незнакомец. Девочка отвечать не стала.  Как сообщает Daily Mail, инцидент случился 11 декабря. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика