Пожары губят дома

Источник материала: Газета Авангард





Вечером 2 декабря в Пытьковке произошел пожар. Огнем повреждены постельные принадлежности. Хозяин 1958 года рождения с отравлением продуктами горения госпитализирован в центральную районную больницу. Причина возгорания устанавливается. В числе рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Напоминаем, что курение в постели приводит к трагедии, это основная причина гибели людей на пожарах. Рекомендуется курить на улице в специально отведенных для этого местах.

Утро 7 декабря в Смычке началось с яркого зарева огня. Нарушение правил эксплуатации печного отопления стало причиной возгорания. В результате уничтожен двухквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.

В райцентре 7 декабря произошло возгорание конструкций потолочного перекрытия в бане. Причина та же, что и в предыдущем случае.

РОЧС напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности, а также просит не забывать, что в холодный период года печное отопление требует внимания. Важно знать: перекаливать теплоемкую печь запрещено. А отсутствие запирающего устройства на дверце топливника и предтопочного листа гарантированно приведет к возникновению пожара.

Галина ГОРБАЧ