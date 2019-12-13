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Сын сделал отцу лучший в мире подарок и довёл мужчину до слёз

14.12.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина получил подарок, о котором мечтал всю жизнь. И тем, кто довёл мужчину до слёз, оказался его сын. 

Как сообщает InspireMore.com, житель Луизианы Дэвид Орджерон задумался над самым лучшим подарком отцу ещё в 2016 году. Тогда сын невзначай спросил у мужчины, какую машину он назвал бы автомобилем своей мечты. Отец ответил, что синий Ford Mustang 1966 года выпуска. Молодой человек запомнил это и начал искать. 

Сын сделал отцу лучший в мире подарок и довёл мужчину до слёз
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Coby Orgeron 

В 2018 году Дэвиду улыбнулась удача. Парень нашёл подходящий автомобиль и купил его. Однако на этом житель Луизианы останавливаться не хотел. Он рассказал о своей затее брату Коби и попросил прикрыть его. 

Сын сделал отцу лучший в мире подарок и довёл мужчину до слёз
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Coby Orgeron 

Затем Дэвид уговорил знакомого подыграть ему и выдать себя за владельца машины. После этого на Ford была установлена табличка «продаётся». Далее оставалось только проверить, придётся ли автомобиль по вкусу Орджерону-старшему. 

Сын сделал отцу лучший в мире подарок и довёл мужчину до слёз
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Coby Orgeron 

Американец влюбился в машину с первого взгляда и после тест-драйва спросил, сколько стоит иномарка. В ответ Орджерон-старший услышал «ноль». Тогда к отцу подошёл Дэвид и вручил ключи. 

Сын сделал отцу лучший в мире подарок и довёл мужчину до слёз
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Coby Orgeron 

Мужчина не мог поверить, что это не розыгрыш. Но когда поверил, то ненадолго отлучился, чтобы никто не увидел на его глазах слёзы гордости за своих сыновей и радости от исполнения мечты. Кстати, вся эта история была снята на видео

Сын сделал отцу лучший в мире подарок и довёл мужчину до слёз
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Coby Orgeron 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о другом трогательном случае. Девушка тепло поздравила отчима с днём отца.

Мужчина не смог сдержать эмоции – здесь подробности

Люди в материале: Дэвид Орджерон, David Orgeron
 
 
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Мужчина получил подарок, о котором мечтал всю жизнь. И тем, кто довёл мужчину до слёз, оказался его сын.  Как сообщает InspireMore.com, житель Луизианы Дэвид Орджерон...
 
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