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Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11:2 – с таким счетом завершилась игра на ледовой площадке спортивного комплекса «Олимпик Парк». Хоккейная команда Президента превзошла гродненцев в матче любительского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже третья победа президентской дружины в 13-х Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Первой поразить ворота противника на 7-й минуте удалось команде главы государства. Шайбу забросил Александр Макрицкий.
На счету Александра Лукашенко за игру четыре голевые передачи. Успех команде принес и младший сын Президента. Николай Лукашенко забросил две шайбы, а еще две с его голевой подачи пополнили копилку команды.
Декабрьские матчи республиканских соревнований для команды Президента – хорошая разминка перед Рождественским международным турниром любителей хоккея. Он пройдет в Минске в начале января 2020 года.
Дмитрий Филиппович, вратарь хоккейной команды Президента:
Олег Гороцкевич, нападающий хоккейной команды Гродненской области:
Завершился сегодняшний матч по уже сложившейся традиции общим фото на память и подарками. Александр Лукашенко раздал болельщикам мягкие игрушки.
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Новости Беларуси. 11:2 – с таким счетом завершилась игра на ледовой площадке спортивного комплекса «Олимпик Парк». Хоккейная команда Президента превзошла...
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