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Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

14.12.2019 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11:2 – с таким счетом завершилась игра на ледовой площадке спортивного комплекса «Олимпик Парк». Хоккейная команда Президента превзошла гродненцев в матче любительского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

Это уже третья победа президентской дружины в 13-х Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Первой поразить ворота противника на 7-й минуте удалось команде главы государства. Шайбу забросил Александр Макрицкий.

На счету Александра Лукашенко за игру четыре голевые передачи. Успех команде принес и младший сын Президента. Николай Лукашенко забросил две шайбы, а еще две с его голевой подачи пополнили копилку команды.

Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

Декабрьские матчи республиканских соревнований для команды Президента – хорошая разминка перед Рождественским международным турниром любителей хоккея. Он пройдет в Минске в начале января 2020 года.

Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

Дмитрий Филиппович, вратарь хоккейной команды Президента:
Соперник на самом деле очень сильный, Гродненская область. У них играет пару игроков, которые только закончили. Они не дают нам делать каких-то опасных моментов возле ворот и остро контратакуют.

Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

Олег Гороцкевич, нападающий хоккейной команды Гродненской области:
Все отрабатывают, все друг за друга, поэтому мы готовы играть, готовы бороться. Спасибо за хороший прием. По игрокам здесь понятно, что команда по мастерству сильнее. Но мы настроены, мы будем бороться. Мы приехали сюда за победой.

Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

Завершился сегодняшний матч по уже сложившейся традиции общим фото на память и подарками. Александр Лукашенко раздал болельщикам мягкие игрушки.

Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

Люди в материале: Дмитрий Филиппович, Олег Гороцкевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11:2 – с таким счетом завершилась игра на ледовой площадке спортивного комплекса «Олимпик Парк». Хоккейная команда Президента превзошла...
 
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