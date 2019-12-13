С 15 декабря в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

С 15 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: «Белнефтехим»

Как рассказали в ведомстве, стоимость топлива увеличивается из роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ.

С 15 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 62 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 72 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 94 копейки, ДТ — 1 рубль 72 копейки.

Это двадцать шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 8 декабря : все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».