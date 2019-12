Йоханнес Бё выиграл преследование на Кубке мира, Лобастов отыграл 16 позиций

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в доминирующем стиле выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.

Бё-младший стартовал первым, не допустил ни одного промаха и более полуминуты выиграл у россиянина Александра Логинова (0+0+0+0).

Бронзовым призером стал француз Эмильен Жаклен (0+0+0+0), который поднялся в тройку с 18-го места.