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Йоханнес Бё выиграл преследование на Кубке мира, Лобастов отыграл 16 позиций
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в доминирующем стиле выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
Бё-младший стартовал первым, не допустил ни одного промаха и более полуминуты выиграл у россиянина Александра Логинова (0+0+0+0).
Бронзовым призером стал француз Эмильен Жаклен (0+0+0+0), который поднялся в тройку с 18-го места.
Что касается белорусской команды, то отметим прорыв Никиты Лобастова (2+0+0+0) с 55-го на 39-е место. Сергей Бочарников (0+0+1+2) с 56-й строчки переместился на 46-ю.
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в доминирующем стиле выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
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