Йоханнес Бё выиграл преследование на Кубке мира, Лобастов отыграл 16 позиций

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в доминирующем стиле выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.



Фото: biathlonworld.com

Бё-младший стартовал первым, не допустил ни одного промаха и более полуминуты выиграл у россиянина Александра Логинова (0+0+0+0).

Бронзовым призером стал француз Эмильен Жаклен (0+0+0+0), который поднялся в тройку с 18-го места.

What a top three here in #HOC19 ! The pursuit podiums go to J.T Boe @NSSF_Biathlon , Alexander Loginov @russianbiathlon and Emilien Jacquelin with his first World Cup podium for @FedFranceSki . Catch all the action again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/Ap4QTBwhIG — IBU World Cup (@IBU_WC) December 14, 2019

Что касается белорусской команды, то отметим прорыв Никиты Лобастова (2+0+0+0) с 55-го на 39-е место. Сергей Бочарников (0+0+1+2) с 56-й строчки переместился на 46-ю.