|
Медведев и Румас обсудили по телефону вопросы интеграции и энергодиалога
14.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас по телефону обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере, включая энергодиалог, и на интеграционном направлении, сообщает пресс-служба российского правительства.
«Обсуждался также график дальнейших контактов по правительственной линии», – говорится в сообщении. Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны. Ранее на этой неделе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министры России и Беларуси договорились продолжить контакты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)