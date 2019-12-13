Медведев и Румас обсудили по телефону вопросы интеграции и энергодиалога

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас по телефону обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере, включая энергодиалог, и на интеграционном направлении, сообщает пресс-служба российского правительства.