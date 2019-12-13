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Медведев и Румас обсудили по телефону вопросы интеграции и энергодиалога

14.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас по телефону обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере, включая энергодиалог, и на интеграционном направлении, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Обсуждался также график дальнейших контактов по правительственной линии», – говорится в сообщении. Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны. Ранее на этой неделе вопросов интеграции и энергодиалога коснулся в телефонном разговоре с Медведевым белорусский президент Александр Лукашенко. В начале декабря лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Сочи, на которой обсуждались пути интеграции Москвы и Минска.



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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министры России и Беларуси договорились продолжить контакты.
 
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