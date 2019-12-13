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БГК имени Мешкова победил СКА в матче чемпионата Беларуси
14.12.2019 19:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил минский СКА и стал лидером чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня, выступая в гостях у своего главного конкурента, брестчане оказались гораздо сильнее и выиграли со счетом 29:24 (14:8).
Набрав 26 очков в 14 проведенных матчах, БГК имени Мешкова вышел на первое место в турнирной таблице национального первенства. В активе столичных "армейцев" 24 балла, третьим идет могилевский клуб "Машека", у которого 11 очков.
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил минский СКА и стал лидером чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня, выступая в гостях у...
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