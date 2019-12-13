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Немца, который приехал в Беларусь на веломобиле, кто-то "кинул" на границе в Бресте

14.12.2019 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Неприятная ситуация случилась с гостем, который едет на веломобиле по Беларуси. Он, бедняга, уже устал от внимания, а началось всё с репортажа на портале Виртуальный Брест. Однако находит в себе силы отвечать на вопросы журналистов.

Немца, который приехал в Беларусь на веломобиле, кто-то "кинул" на границе в Бресте

Вот как он сам рассказал порталу TUT.BY об этом:

— Я доехал до Бреста, зашел в магазин — а когда вернулся к веломобилю, рядом уже стоял парень с большой фотокамерой. «Окей, — подумал я. — Бывает». Я подумать не мог, что тот парень и дальше поедет за мной. Утром в хостеле открываю ленту инстаграма — а мой веломобиль уже популярный. Что за черт? Две газеты обо мне написали. Я сидел и не мог решить: это хорошо или плохо? Когда гулял по Бресту, прохожие снимали меня на телефон. К этому моменту я уже почувствовал, что в Бресте немного знаменит. Но решил: «Уеду в город поменьше, там людям будет все равно». Не-а! По дороге меня остановила ГАИ.

Сколько стоит пересечь границу и был ли штраф ГАИ

30 ноября немец выехал из Порта-Вестфалики, а 8 декабря въехал в Беларусь через пункт пропуска «Брест». На веломобиле пересечь границу ему не разрешили, поэтому пришлось «подсаживаться» в микроавтобус. Водитель взял с него за это 50 евро.

— Там еще хуже было, — сердится Александр (он помогает немцу). — Человек сразу пообещал, что перевезет за 5 евро. А когда Яша уже был в машине, сказал, что ему нужно 50. Не думайте, что для немца это не деньги.

— Я бы не хотел на этом случае концентрироваться, — расстраивается Яша и объясняет: — В Беларуси мне встретилось столько отличных людей! Я бы не хотел, чтобы люди подумали, будто я запомнил одного этого нехорошего человека.

Немца, который приехал в Беларусь на веломобиле, кто-то "кинул" на границе в Бресте

— Может, просто запутались с переводом?

— Нет, мы друг друга поняли правильно, — неохотно признается путешественник. — Я показал пять пальцев, водитель согласился. А потом сделал вид, что подумал о пятидесяти евро. Надо было купюру в пять евро показывать, но кто ж знал.

Впрочем, это было еще до того, как к парню начала подкрадываться известность.

Немца, который приехал в Беларусь на веломобиле, кто-то "кинул" на границе в Бресте

Фото того, как инспектор проверяет у Яши документы, попало в местный паблик «Наш Дрогичин», а оттуда сразу в несколько СМИ.

— Не переживайте, это была отличная встреча. Тот гаишник был единственным, кто остановил меня с сиреной и маячками. Я припарковался, инспектор вышел из машины и с Google Translate объяснил мне, что в Беларуси на велосипеде можно ехать только по тротуару. Но потом уточнил: из-за типа моего транспорта это проблематично. Посоветовал держаться ближе к обочине, чтобы машины могли объезжать. И попросил сделать фото.

Вторая встреча с дорожной инспекцией состоялась, когда на дороге Яша остановился выпить колы: тоже вежливо, с расспросами про дорогу и фото на память.

— В пути меня объезжали еще несколько служебных машин. Так что я достаточно контактировал с ГАИ — но только в хорошем смысле этого слова.

Немца, который приехал в Беларусь на веломобиле, кто-то "кинул" на границе в Бресте

— Писали, что вы заплатили штраф.

— Где? Меня никто не штрафовал.

То фото с гаишником окончательно прославило Яшу. В дороге его фотографировали из машин. Кто-то парковался в нескольких метрах, дожидался немца и просил поболтать.

— Завидев меня, водители резко тормозили — я даже за них переживал.

(полностью вы можете прочитать репортаж в источнике)

 
Теги: Брест
 
 
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  Неприятная ситуация случилась с гостем, который едет на веломобиле по Беларуси. Он, бедняга, уже устал от внимания, а началось всё с репортажа на портале...
 
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