Лишь один из восьми поддержанных государством российских фильмов оказался успешным

Источник материала: Ежедневник





По итогам одиннадцати месяцев 2019 года только один из восьми фильмов, получивших государственные субсидии, оказался коммерчески успешным. Вопросы к системе господдержки отечественного кино ранее появились у Счетной палаты.

В январе-ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В их число вошли такие картины, как «Любовницы», «Трезвый водитель» и «Миллиард». В прошлом году за аналогичный период в прокате окупились девять из 54 лент, производство которых было поддержано государством, то есть коммерчески успешной оказалась каждая шестая.

Всего в 2019 году, по информации «Бюллетеня Кинопрокатчика», в прокат вышли 168 отечественных фильмов, в прошлом году их было 140. Бюджет картин, которые снимались без участия государства, достоверно не известен.

Для того чтобы фильм стал коммерчески успешным, ему необходимо собрать в прокате в два раза больше, чем на него было потрачено, объяснил аналитик кинобизнеса Сергей Лавров. Около половины кассовых сборов по итогу проката забирают кинотеатры, еще около 10–15% достается дистрибьютору, поэтому продюсерам остается около 40-42% кассовых сборов, напомнил Лавров.

Ситуация, когда на десять профинансированных фильмов приходится лишь один успешный, ненормальна, указывает Лавров. По его словам, причина провала отечественного кино в прокате заключается в самой системе господдержки, когда коммерческая организация получает субсидию, возвращать которую не обязана.

Такое соотношение, когда на десять снятых фильмов прибыльным становится один, нормально для киноиндустрии, такое же соотношение есть и в Голливуде, утверждает гендиректор исследовательской компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов. По его словам, экономика кинопроизводства предполагает, что один успешный фильм окупит остальные девять неудачных, «поэтому то соотношение, которое мы видим сейчас на российском кинорынке, нормально для индустрии в целом». Другое дело, что эти девять неудачных принадлежат разным студиям, поэтому неизбежно есть победители и проигравшие, уточнил Иванов.

При расчетах коммерческого успеха фильма в прокате расходы кинокомпании на продвижение не учитываются, поскольку рекламные бюджеты продюсеры обычно не раскрывают, отмечает Иванов. Нет и общей системы расчета рекламных затрат, поскольку часто кинокомпании получают рекламную поддержку от партнеров, например телеканалов.

Наибольший доход по итогу проката, 522 млн российскх рублей, своим продюсерам в 2019 году принесла картина «Т-34» кинокомпании «Марс Медиа». Эта военная драма собрала в прокате 2,3 млрд рублей, заняв третье место по кассовым сборам среди всех вышедших в 2019 году лент после «Короля Льва» и «Мстители: Финал». На производство картины кинокомпания потратила 443,8 млн рублей, еще 120 млн она получила безвозмездно от Фонда кино, следует из данных ЕАИС.

Наибольший убыток зафиксирован у приключенческой ленты «Тайна печати дракона», которую «Русская фильм группа» снимала совместно с китайской China Film Group. Суммарно на производство было потрачено 2,3 млрд рублей, из которых 90 млн рублей выделил Фонд кино. В российском прокате картина сумела заработать только 333,5 млн рублей.