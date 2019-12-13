«Самое безопасное – это на бок». Фигуристка рассказала, как падать на льду правильно

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Что делать, если падения на льду не избежать? Советы тренера по фигурному катанию – в программе «Плюс-минус» .

«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки

Мария Соснович, тренер по фигурному катанию:

Если падения не избежать, мы научим вас делать это правильно. Самое опасное падение – это падение назад, на затылок.

Если вы почувствовали, что начинаете падать, то стараемся сгруппироваться и прижать подбородок к груди.





Самое безопасное падение – это падение на бок.

Если вы падаете на бок, старайтесь максимально согнуть колени и, прижав руки к корпусу, подставить их ближе к себе.

Если вы падаете вперёд, то, ни в коем случае, не держите руки в карманах, руки должны быть вдоль туловища.