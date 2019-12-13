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«Самое безопасное – это на бок». Фигуристка рассказала, как падать на льду правильно
Источник материала: СТВ
Что делать, если падения на льду не избежать? Советы тренера по фигурному катанию – в программе
Мария Соснович, тренер по фигурному катанию:
Самое безопасное падение – это падение на бок.
Если вы падаете вперёд, то, ни в коем случае, не держите руки в карманах, руки должны быть вдоль туловища.
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Что делать, если падения на льду не избежать? Советы тренера по фигурному катанию – в программе «Плюс-минус». «Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как...
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