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Зимы не будет. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В понедельник метеокартину в Беларуси будет создавать поле пониженного атмосферного давления. А с середины недели править балом будут атмосферный фронт и тёплые воздушные массы с юго-запада Европы, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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В понедельник метеокартину в Беларуси будет создавать поле пониженного атмосферного давления. А с середины недели править балом будут атмосферный фронт и тёплые...
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