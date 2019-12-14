Источник материала: Новости Волковыска

С 15 декабря 2019 года в Гродненской области увеличивается стоимость проезда и перевозки ручной клади в общественном транспорте. Повышение затронуло городские и пригородные маршруты. Два решения Гродненского облисполкома опубликованы на Национальном правовом интернет-портале и вступают в силу после опубликования.

Гродненский облисполком утвердил решением №727 от 6 декабря 2019 года о повышении стоимости проезда в троллейбусах и автобусах обычных и скоростных маршрутов. Теперь за один талончик необходимо будет заплатить 60 копеек (сейчас – 55 копеек). У водителя талон стоит на 5 копеек больше.

На экспрессных маршрутах стоимость проезда увеличивается до 70 копеек.

Стоимость проездных билетов многоразового пользования тоже увеличивается.

Последний раз решение о повышении стоимости проезда в Гродненской области на обычных и скоростных маршрутах принимали в ноябре 2018 года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя – до 60 копеек. Стоимость проезда в автобусах экспрессных маршрутов увеличилась до 65 копеек.

Решением Гродненского облисполкома №728 от 6 декабря 2019 года повышены на копейку тарифы на проезд в пригородных маршрутах.

Новый тариф: