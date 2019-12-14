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Как Беларусь торговала с сербскими «оружейными баронами», угодившими под санкции США

15.12.2019 14:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девять соратников «оружейного барона» из Сербии Слободана Тешича и подконтрольные им фирмы попали под санкции США. Сам Тешич был внесен в санкционные списки еще в 2017 году.

Как Беларусь торговала с сербскими «оружейными баронами», угодившими под санкции США
Как выяснилось, он активно сотрудничал с белорусскими поставщиками вооружений, пишет tut.by

Перспективы военно-технического сотрудничества периодически обсуждают высшие должностные лица Беларуси и Сербии.

— Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии и насколько мы можем оказать поддержку в развитии сербского ВПК и поставках соответствующей военной техники. Мы это не скрываем, — говорил Александр Лукашенко в апреле 2019 года на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем.

В октябре в Барановичах на базе «558-го Авиационного ремонтного завода» заседала белорусско-сербская комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Среди прочего члены сербской делегации ознакомились с ходом ремонта и модернизации четырех самолетов МиГ-29, принадлежащих Военно-воздушным силам Сербии.

Справедливости ради стоит сказать, что информация о партнерстве двух стран в военной сфере довольна куцая. Как правило, контракты на поставку продукции ВПК окружены завесой секретности. Однако, как выяснилось, взаимодействуют Минск и Белград в этой сфере уже очень долго. Одним из ключевых партнеров в Сербии являлся местный «оружейный барон» Слободан Тешич.


Фото: dan.co.me

Имя сербского бизнесмена стало всемирно известным в начале 2000-х, когда он в обход эмбарго ООН поставлял оружие в Либерию и Ирак. Из дипломатической переписки, опубликованной на сайте WikiLeaks, открылось, что в декабре 2009 года Тешич подписал с Министерством обороны Йемена контракт на продажу вооружения и снаряжения на общую стоимость 78 млн долларов. Йемен закупил амуницию, противотанковые орудия, гаубицы, снайперские винтовки и взрывчатку.

По информации Минфина США, Тешич является одним из крупнейших дилеров оружия и боеприпасов на Балканах. В 2017 году США ввели в отношении него санкции «за предполагаемые нарушения прав человека и коррупцию». Спустя два года ограничения были введены в отношении девяти соратников Тешича и подконтрольных им компаний. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В заявлении, опубликованном Минфином США, говорится, что Тешич продолжал заниматься торговлей оружием как «молчаливый партнер» в нескольких компаниях, то есть он управлял бизнесом, где он официально не был ни владельцем, ни директором. Тешич предоставлял взятки и финансовую помощь для заключения контрактов на поставки оружия с различными государствами.

События датируются 2012−2016 годами. Тешич участвовал в поставках оружия из запасов стран Центральной и Восточной Европы (Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Черногория, Румыния, Сербия, Словакия, Россия, Беларусь, Украина) в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию и Иорданию, откуда переправляли оружие участникам гражданских войн в Сирии и Йемене. До событий «арабской весны» объемы торговли оружием между регионами были незначительны.

Местные оружейные экспортеры продавали оружие и боеприпасы из своих стран. Оружие поставлялось грузовыми самолетами и кораблями.


Ил-76МД (бортовой номер EW-78836) авиакомпании RubyStar, Минск, 16.01.2015 Фото: Сергей Коньков/russiaplanes.net

В бизнес-схемах Тешича фигурировала и Беларусь. По материалам Балканского объединения журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, в 2014 году Тешич зафрахтовал самолеты белорусской авиакомпании «Трансавиаэкспорт» для доставки военной амуниции производства Беларуси и Сербии на авиабазы в Ливии, подконтрольные разным вооруженным группировкам.


Согласно данным итальянских СМИ, сербский торговец оружием был тесно связан с белорусской компанией «Белтехэкспорт». В частности, в 2013 году Тешич закупал вооружение у белорусского спецэкспортера через свою кипрскую компанию Charso (она тоже попала в черный список США). Потом оружие переправлялось в Ливию. Перевозки осуществляются на самолетах авиакомпании RubyStar, аффилированной с «Белтехэкспортом». Ранее Евросоюз вводил санкции в отношении этой белорусской компании и бизнесмена Владимира Пефтиева.

Всего в поле зрения экспертов и журналистов попали 33 рейса RubyStar, 6 — «Трансавиаэкспорта».




  
 
Теги: Минск
 
 
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Девять соратников «оружейного барона» из Сербии Слободана Тешича и подконтрольные им фирмы попали под санкции США. Сам Тешич был внесен в санкционные списки еще в...
 
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