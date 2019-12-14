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«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

15.12.2019 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздник для каждого ребенка. На неделе началось одно из самых важных новогодних событий – благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Целый месяц ребята будут получать поздравления от нас, взрослых.

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Особое внимание мальчикам и девочкам с непростой судьбой – воспитанникам детских домов и интернатов, детям с особенностями развития, маленьким пациентам медучреждений. В 2019 году в акции примут участие более 230 тысячи детей.

«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

Самое яркое событие марафона – Главная елка страны. Она пройдет во Дворце Республики с участием Президента. Традиция независимой страны – вот уже почти четверть века дети попадают в настоящую сказку, где добро побеждает зло, где миром правит любовь и дружба, где справедливость – это образ жизни. Где снова хочется верить в чудо. И особенно эта вера важна для детей, оказавшихся в трудном положении, потому что дает надежду. И жизнь начинает налаживаться.

Наш корреспондент Ксения Худолей нашла тех, кто приезжал в Минск на самые первые Главные елки. И теперь точно знает: чудеса может сотворить простая человеческая забота и внимание к тем, кому непросто.

Трогательную историю, одну из тысячи таких зимних сказок, через годы вспоминает и народная артистка Ядвига Поплавская. Маленькая девочка с большим сердцем в ее памяти заняла важное место.

«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Любой ребенок, который получит даже обычную игрушку, он уже счастлив! А если он получает на Новый год то, о чем мечтал… Написал письмо, предположим, кто-то Деду Морозу, кто-то нашему Президенту, как вот эта Катюша – ей нужен был ноутбук. И она его получила на этом празднике. Это было большое счастье для ребенка!

Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года

«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

Ксения Худолей, корреспондент:
За несколько десятилетий белорусский калейдоскоп добра превратился в настоящее торнадо чудес. Мы показали вам лишь несколько страниц альбома, ведь счастье любит тишину. А какие эмоции запечатлятся на новых фотографиях? Это решаем мы с вами. Ведь безлимит чудес – опция, доступная любому взрослому.

Любая мама мечтала бы о таком сыне. Как сложилась судьба мальчика из Кобринской детской деревни

«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

Люди в материале: Ядвига Поплавская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздник для каждого ребенка. На неделе началось одно из самых важных новогодних событий – благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в...
 
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Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года
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