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«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник для каждого ребенка. На неделе началось одно из самых важных новогодних событий – благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Целый месяц ребята будут получать поздравления от нас, взрослых.
Особое внимание мальчикам и девочкам с непростой судьбой – воспитанникам детских домов и интернатов, детям с особенностями развития, маленьким пациентам медучреждений. В 2019 году в акции примут участие более 230 тысячи детей.
Самое яркое событие марафона – Главная елка страны. Она пройдет во Дворце Республики с участием Президента. Традиция независимой страны – вот уже почти четверть века дети попадают в настоящую сказку, где добро побеждает зло, где миром правит любовь и дружба, где справедливость – это образ жизни. Где снова хочется верить в чудо. И особенно эта вера важна для детей, оказавшихся в трудном положении, потому что дает надежду. И жизнь начинает налаживаться.
Трогательную историю, одну из тысячи таких зимних сказок, через годы вспоминает и народная артистка Ядвига Поплавская. Маленькая девочка с большим сердцем в ее памяти заняла важное место.
Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Ксения Худолей, корреспондент:
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Новости Беларуси. Праздник для каждого ребенка. На неделе началось одно из самых важных новогодних событий – благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в...
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