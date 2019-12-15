Ёлка на Ленина полностью готова, осталось дождаться 21 декабря

Источник материала: Виртуальный Брест

Ну вот и завершился монтаж новой новогодней (простите за каламбур) ёлки на площади Ленина в Бресте. Много было переживаний, загадок, неожиданных открытий, но вот и всё. Она пока ещё не засияла, но уже можно окинуть взглядом, и лучше, если сверху.





Открытие, как мы уже сообщали - 21 декабря.













Впечатляет?