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Ёлка на Ленина полностью готова, осталось дождаться 21 декабря
16.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ну вот и завершился монтаж новой новогодней (простите за каламбур) ёлки на площади Ленина в Бресте. Много было переживаний, загадок, неожиданных открытий, но вот и всё. Она пока ещё не засияла, но уже можно окинуть взглядом, и лучше, если сверху.
Открытие, как мы уже сообщали - 21 декабря.
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Ну вот и завершился монтаж новой новогодней (простите за каламбур) ёлки на площади Ленина в Бресте. Много было переживаний, загадок, неожиданных открытий, но вот и...
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