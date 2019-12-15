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Ёлка на Ленина полностью готова, осталось дождаться 21 декабря

16.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ну вот и завершился монтаж новой новогодней (простите за каламбур) ёлки на площади Ленина в Бресте. Много было переживаний, загадок, неожиданных открытий, но вот и всё. Она пока ещё не засияла, но уже можно окинуть взглядом, и лучше, если сверху.

Ёлка на Ленина полностью готова, осталось дождаться 21 декабря

Открытие, как мы уже сообщали - 21 декабря.

Ёлка на Ленина полностью готова, осталось дождаться 21 декабря

Ёлка на Ленина полностью готова, осталось дождаться 21 декабря

Ёлка на Ленина полностью готова, осталось дождаться 21 декабря

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Теги: Брест
 
 
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  Ну вот и завершился монтаж новой новогодней (простите за каламбур) ёлки на площади Ленина в Бресте. Много было переживаний, загадок, неожиданных открытий, но вот и...
 
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