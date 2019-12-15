|
В ходе досмотра автомобиля белоруса поляки обнаружили 4000 пачек сигарет
16.12.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
9 декабря 2019 года в пункте пропуска "Словатыче" (с белорусской стороны "Домачево" ) поляки досмотрели автомобиль гражданина РБ.
В ходе досмотра было обнаружено 4000 пачек сигарет.
Также было досмотрено еще одно автотранспортное средство (пункт пропуска не указан, "Тересполь" или "Словатыче") гражданина РБ, в ходе которого было обнаружено 990 пачек сигарет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 декабря 2019 года в пункте пропуска "Словатыче" (с белорусской стороны "Домачево" ) поляки досмотрели автомобиль гражданина РБ. В ходе досмотра было обнаружено 4000...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)