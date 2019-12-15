В ходе досмотра автомобиля белоруса поляки обнаружили 4000 пачек сигарет

Источник материала: Виртуальный Брест

9 декабря 2019 года в пункте пропуска "Словатыче" (с белорусской стороны "Домачево" ) поляки досмотрели автомобиль гражданина РБ.





В ходе досмотра было обнаружено 4000 пачек сигарет.





Также было досмотрено еще одно автотранспортное средство (пункт пропуска не указан, "Тересполь" или "Словатыче") гражданина РБ, в ходе которого было обнаружено 990 пачек сигарет.



