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В ходе досмотра автомобиля белоруса поляки обнаружили 4000 пачек сигарет

16.12.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

9 декабря 2019 года в пункте пропуска "Словатыче" (с белорусской стороны "Домачево" ) поляки досмотрели автомобиль гражданина РБ.

В ходе досмотра автомобиля белоруса поляки обнаружили 4000 пачек сигарет

В ходе досмотра было обнаружено 4000 пачек сигарет.

В ходе досмотра автомобиля белоруса поляки обнаружили 4000 пачек сигарет

Также было досмотрено еще одно автотранспортное средство (пункт пропуска не указан, "Тересполь" или "Словатыче") гражданина РБ, в ходе которого было обнаружено 990 пачек сигарет.

В ходе досмотра автомобиля белоруса поляки обнаружили 4000 пачек сигарет

 
 
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  9 декабря 2019 года в пункте пропуска "Словатыче" (с белорусской стороны "Домачево" ) поляки досмотрели автомобиль гражданина РБ. В ходе досмотра было обнаружено 4000...
 
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