|
В Ганцевичском районе пьяный мужчина сел за руль мотоцикла
16.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, 15 декабря около 13:20 часов 30-летний водитель управлял мотоциклом «Днепр - 11».
Двигаясь по улице Зеленой в деревне Мальковичи, вблизи дома № 5 не справился с управлением и допустил падение на проезжую часть. В результате чего получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Как было установлено, сельчанин управлял транспортным средством без застегнутого мотошлема и в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 0,6 промилле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, 15 декабря около 13:20 часов 30-летний водитель управлял мотоциклом «Днепр - 11». Двигаясь по улице Зеленой в деревне Мальковичи,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)