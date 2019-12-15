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В Ганцевичском районе пьяный мужчина сел за руль мотоцикла

16.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, 15 декабря около 13:20 часов 30-летний водитель управлял мотоциклом «Днепр - 11».

В Ганцевичском районе пьяный мужчина сел за руль мотоцикла

Двигаясь по улице Зеленой в деревне Мальковичи, вблизи дома № 5 не справился с управлением и допустил падение на проезжую часть. В результате чего получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

В Ганцевичском районе пьяный мужчина сел за руль мотоцикла

Как было установлено, сельчанин управлял транспортным средством без застегнутого мотошлема и в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 0,6 промилле.

 
 
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  По предварительной информации, 15 декабря около 13:20 часов 30-летний водитель управлял мотоциклом «Днепр - 11». Двигаясь по улице Зеленой в деревне Мальковичи,...
 
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