Напомним, по версии украинского МВД, подозреваемых в убийстве журналиста пятеро: ветераны войны на Донбассе супружеская пара Инна и Владислав Грищенко, военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург клиники "Ахматдет" Юлия Кузьменко и музыкант и доброволец Андрей Антоненко.





Но после обнародования версии следствия и списка обвиняемых далеко не все поверили в то, что задержаны настоящие убийцы.





Почему столько недоверия к озвученной Аваковым версии насчёт убийц? Может ли быть политическая составляющая в озвученной главой МВД Украины версии?





Еврорадио отвечает эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. На эти и другие вопросы в прямом эфиреотвечает эксперт Украинского института будущего







