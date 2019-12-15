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Что не так с "раскрытым" делом Шеремета? Мнение эксперта
Источник материала: Партизан
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что фигуранты "дела Павла Шеремета" задержаны.
Напомним, по версии украинского МВД, подозреваемых в убийстве журналиста пятеро: ветераны войны на Донбассе супружеская пара Инна и Владислав Грищенко, военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург клиники "Ахматдет" Юлия Кузьменко и музыкант и доброволец Андрей Антоненко.
Но после обнародования версии следствия и списка обвиняемых далеко не все поверили в то, что задержаны настоящие убийцы.
Почему столько недоверия к озвученной Аваковым версии насчёт убийц? Может ли быть политическая составляющая в озвученной главой МВД Украины версии?
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что фигуранты "дела Павла Шеремета" задержаны.
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