Источник материала: Tut.by

Ксении Мельниковой пять лет и она твердо уверена, что будет танцевать партию Одетты в балете «Лебединое озеро». Для этого трижды в неделю девочка ездит на тренировки. Вместе с сетью магазинов «Корона» мы начинаем проект «Спортивные принцессы» о девочках, которые как никто другой знают, сколько нужно тренироваться для идеального выступления. Сегодня о победах и трудностях разговариваем с мамой балерины: в балете эстетику нельзя представить без серьезной физподготовки.



Татьяна и Ксения Мельниковы

«Ксюша все воспринимает как взрослый человек»

С Ксюшей и Татьяной мы встречаемся в школе искусств «Пуанты». Еще до начала тренировки девочка бежит в балетный класс и начинает разминаться.

— Когда Ксюше было два года, мы пошли на оздоровительную гимнастику, — рассказывает Татьяна. — У нее все получалось, к тому же она любила смотреть по видео адажио из «Лебединого озера». Просила меня нажимать на паузу и пробовала повторять движения. Я поняла, что Ксюше это нравится, и решила сменить направление с гимнастики на балет.

В три года Ксюша впервые пришла в балетный класс. Сначала она занималась в известной минской школе. Но, по словам Татьяны, прогресса не было, и школу решили сменить. Теперь девочку тренирует Народная артистка Беларуси, прима Национального академического Большого театра оперы и балеты Ольга Гайко.





— Ксюша пришла в таком раннем возрасте, что я сомневалась, стоит ли браться, — вспоминает тренер. — Но она сумела меня убедить, потому что все воспринимает как взрослый человек. Она очень старательная: если скажешь сделать что-то десять раз, она сделает пятнадцать. У нее сильные лидерские качества, большой потенциал. Голова в балете важна не меньше, чем природные данные. Но и без них никуда. Плюс колоссальное желание, и это самое главное. У Ксюши сложились все составляющие, которые могут принести успех.





— Буквально через две недели после начала тренировок стало видно, что ребенок занимается балетом, — рассказывает мама. — Она могла чистить зубы и тянуть носки, делать позиции, повороты. А через три месяца в школе был отчетный концерт. Ксюше и еще одной девочке поставили сольные номера. Сцена произвела на нее такое впечатление, что она постоянно хотела заниматься. Понятно, что тяжело, больно. Но мы приходили с балета домой и Ксюша спрашивала, когда пойдем в следующий раз.

«Заняла первое место и стала стараться еще больше»

В апреле 2019 года Ксюша заняла первое место в республиканском конкурсе танцевального шоу «Аркадия Dance Fest» в номинации «Классический танец Solo» в возрастной группе Baby.

— Не могу сказать, что мы настраивались на победу. Надеялись, конечно. Я очень волновалась, как Ксюша отреагирует, если не победит. Но она заняла первое место, и на тренировках стала еще больше стараться.





Осенью девочка выступила на детском телевизионном конкурсе «Талент краiны». На сцену вышла вместе с Ольгой Гайко.

— Мы случайно попали на конкурс, тренер предложила пройти отбор, — вспоминает мама. — Показали танец и забыли, результат же сразу не говорят. Но Ксюшу запомнили, она была непосредственная, открытая. Номер для конкурса готовили на индивидуальных тренировках. Времени было немного — месяц. Мы приезжали на занятие, и Ксюша с тренером на месте номер придумывали. Девочка подсказывала элементы, показывала, что умеет делать. Чтобы хорошо выучить, повторяли дома.





Ксюша справилась с поставленными задачами, но в полуфинал не прошла. Балерина не расстроилась — она уже предупредила маму, что будет участвовать в следующем сезоне, и придумала номер.

— Конечно, она устает, ей бывает тяжело. Но меня поражает, что даже когда ей трудно, она говорит: «Я буду заниматься, потерплю». Она ни разу не сказала, что не хочет идти на тренировку. У нас обратная ситуация — невозможно пропустить.

Бывает, у Ксюши долго не получаются некоторые упражнения. Но она старается и, по словам Татьяны, когда элемент удается, сразу же пытается его усложнить. Девочке нравится, когда ее хвалят, замечают.





На сценические костюмы сильно тратиться семье пока не приходится. Профессиональную пачку впервые взяли напрокат, когда Ксюша выступала на «Таленце краiны». Тренируется девочка в боди и обычных балетках. Встать на пуанты ей можно будет в десять-одиннадцать лет, когда стопы сформируются.

— Я мечтаю о белых пуантах, но мне их пока нельзя носить, потому что мне пять лет, — говорит Ксюша.

Юной балерине нравится наряжаться. Девочка с удовольствием примеряет украшения — бусы, браслеты , кольца. Надевать их получается нечасто, потому что в детском саду и на тренировках они запрещены. Могут упасть или запутаться, а на занятиях ничто не должно мешать. Даже волосы девочкам стараются заплетать в пучок, а не собирать в хвост, чтобы он не отвлекал в движении.



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«Работать буду балериной»

По мнению Татьяны, ребенка важно приучать к здоровому образу жизни, и пример родителей здесь играет серьезную роль.

— Я объясняю Ксюше, что необходимо заниматься спортом, правильно питаться. И у нее есть четкое понимание, что если она хочет быть здоровой и красивой, нужно быть активной. Важно найти занятие по душе. Нравится балет — занимайся балетом. Нравится дзюдо — иди в дзюдо. Муж увлекается ММА и дома каждый вечер работает с гантелями, штангой. Недавно повесил канат для Ксюши. Я хожу в тренажерный зал, на фитнес. Дочка знает, чем родители занимаются.

Помимо балета, Ксюша ходит в кружок по фигурному катанию. Ей нравится кататься на коньках и смотреть видео с фигуристками. Однажды Татьяна спросила, хочет ли девочка научиться кататься так же и объяснила, что для этого нужно серьезно тренироваться. Девочка подумала и ответила: «Кататься я буду в свое удовольствие, а работать буду балериной».

— Я хочу танцевать Одетту из «Лебединого озера», — признается нам Ксюша.



Ксения с тренером Ольгой.

Важную роль в ее увлечении балетом сыграли первые выступления на сцене. Девочке понравилось, что ей аплодируют, дарят цветы. Татьяна считает, что ребенок должен видеть красоту вокруг.

Сейчас у Ксюши три занятия балетом в неделю, еще два вечера девочка посвящает фигурному катанию. После тренировок остается время на чтение, занятия математикой и грамматикой, рисунком и лепкой. В свободный вечер пятницы мама с дочкой обычно гуляют по любимым Ксюшиным местам. А воскресенье вся семья проводит вместе в кино, театрах, парках или детских развлекательных центрах. Татьяна считает, что, когда Ксюша пойдет в школу, режим дня сильно не поменяется: учеба займет первую половину дня, а по вечерам можно будет заниматься балетом и коньками.

— Когда мы шли в гимнастику и балет, я планов не строила. Хотелось, чтобы ребенок был здоровым, правильно развивался физически. Но балет Ксюшу сильно зацепил, и сколько мы занимаемся, столько она говорит, что будет балериной и никем другим. Если дочь в будущем захочет заниматься балетом профессионально, я препятствовать не буду. Постараюсь объяснить, что ее ожидает, насколько это сложно. К моменту поступления в училище ей будет десять лет. В этом возрасте ребенок может осознанно делать выбор.

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