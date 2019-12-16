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В Китае убрали Озила из поисковиков и соцсетей и запретили упоминать «Арсенал» в СМИ
Источник материала: Tut.by
В Китае остались недовольны поведением полузащитника «Арсенала» Месута Озила, максимально заблокировав его упоминания в Интернете,
По информации The Telegraph, представители китайских государственных СМИ предупредили «Арсенал», что упоминание клуба будет под запретом, пока руководители не извинятся за твит Озила.
Кроме того, аккаунты Озила в китайских соцсетях были заблокированы, а фан-клуб «М10», в котором состояли около 30 тысяч человек, распущен. Китайские власти также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста.
Напомним, что Озил осудил притеснения уйгуров (мусульманского меньшинства) в западных провинциях Китая. После этого в Китае отменили трансляцию матча «Арсенала» с «Манчестер Сити», несмотря на то, что «Арсенал» не поддержал игрока.
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Дело в том, что Озил осудил притеснения уйгуров.
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