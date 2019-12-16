В Китае убрали Озила из поисковиков и соцсетей и запретили упоминать «Арсенал» в СМИ

Источник материала: Tut.by

В Китае остались недовольны поведением полузащитника «Арсенала» Месута Озила, максимально заблокировав его упоминания в Интернете, пишет sports.ru.



Месут Озил. Фото: Reuters

По информации The Telegraph, представители китайских государственных СМИ предупредили «Арсенал», что упоминание клуба будет под запретом, пока руководители не извинятся за твит Озила.

Кроме того, аккаунты Озила в китайских соцсетях были заблокированы, а фан-клуб «М10», в котором состояли около 30 тысяч человек, распущен. Китайские власти также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста.

Напомним, что Озил осудил притеснения уйгуров (мусульманского меньшинства) в западных провинциях Китая. После этого в Китае отменили трансляцию матча «Арсенала» с «Манчестер Сити», несмотря на то, что «Арсенал» не поддержал игрока.