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Российский журнал со свастикой на обложке не будет продаваться в Беларуси. Но Лукашенко его привезут
Источник материала: Партизан
Александру Лукашенко из Москвы привезут журнал, который отказались продавать в Беларуси. Речь о ноябрьском номере российского исторического журнала "Дилетант", посвященном 80-летию пакта Молотова — Риббентропа.
Обложка московского журнала
Как информировало Еврорадио, "Белсоюзпечать" отказалась упомянутый номер распространять (декабрьский номер в распространение уже попал). Скорее всего, отказ связан с публикацией на обложке американской карикатуры 1939 года "Свадьба Гитлера и Сталина", на которой присутствовала свастика.
Главный редактор радио "Эхо Москвы" и основатель проекта "Дилетант" Алексей Венедиктов в недавней программе "Будем наблюдать" сообщил, что запланированное его интервью с Александром Лукашенко, которое не состоялось в начале декабря из-за поездки белорусского руководителя в Сочи, назначено на 23 декабря (или на 26 декабря).
Венедиктов: "Я поеду и обязательно отвезу Александру Григорьевичу и его Администрации этот номер ["Дилетанта"]".
Интервью с Лукашенко должно состояться уже после встречи в Санкт-Петербурге руководителей Беларуси и России, посвященной вопросам "углубления интеграции".
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Российский журнал со свастикой на обложке не будет продаваться в Беларуси. Но Лукашенко его привезут
Александру Лукашенко из Москвы привезут журнал, который отказались продавать в Беларуси. Речь о ноябрьском номере российского исторического журнала "Дилетант",...
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