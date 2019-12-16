﻿ Российский журнал со свастикой на обложке не будет продаваться в Беларуси. Но Лукашенко его привезут. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский журнал со свастикой на обложке не будет продаваться в Беларуси. Но Лукашенко его привезут

17.12.2019 08:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александру Лукашенко из Москвы привезут журнал, который отказались продавать в Беларуси. Речь о ноябрьском номере российского исторического журнала "Дилетант", посвященном 80-летию пакта Молотова — Риббентропа.


Обложка московского журнала

Как информировало Еврорадио, "Белсоюзпечать" отказалась упомянутый номер распространять (декабрьский номер в распространение уже попал). Скорее всего, отказ связан с публикацией на обложке американской карикатуры 1939 года "Свадьба Гитлера и Сталина", на которой присутствовала свастика.

Главный редактор радио "Эхо Москвы" и основатель проекта "Дилетант" Алексей Венедиктов в недавней программе "Будем наблюдать" сообщил, что запланированное его интервью с Александром Лукашенко, которое не состоялось в начале декабря из-за поездки белорусского руководителя в Сочи, назначено на 23 декабря (или на 26 декабря).

Венедиктов: "Я поеду и обязательно отвезу Александру Григорьевичу и его Администрации этот номер ["Дилетанта"]".

Интервью с Лукашенко должно состояться уже после встречи в Санкт-Петербурге руководителей Беларуси и России, посвященной вопросам "углубления интеграции".
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александру Лукашенко из Москвы привезут журнал, который отказались продавать в Беларуси. Речь о ноябрьском номере российского исторического журнала "Дилетант",...
 
Новости дня
Новости разные
 
Навіны Міншчыны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • осенняя кожаная куртка мужская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика