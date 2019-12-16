По
В частности, в рамках развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов документом предусмотрено увеличение срока, в течение которого прибывшие в Беларусь иностранцы обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания, с 5 до 10 суток.
«В целом документ направлен на совершенствование ряда правовых норм. В целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен», – прокомментировали изменения в пресс-службе Президента Республики Беларусь.