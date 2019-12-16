Источник материала: Новости Волковыска

По информации официального Интернет-портала Президента Республики Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым предусмотрено внесение изменений в Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

В частности, в рамках развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов документом предусмотрено увеличение срока, в течение которого прибывшие в Беларусь иностранцы обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания, с 5 до 10 суток.

«В целом документ направлен на совершенствование ряда правовых норм. В целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен», – прокомментировали изменения в пресс-службе Президента Республики Беларусь.