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Пользователи высмеяли помолвочное кольцо Кэти Перри за 5,3 млн долларов

17.12.2019 11:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователи соцсетей раскритиковали помолвочное кольцо певицы Кэти Перри, найдя в нем сходство с кольцом бывшей супруги ее жениха, актера Орландо Блума. Соответствующий пост появился в Facebook-сообществе That’s It I’m Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), на него обратили внимание в lenta.ru.


Фото, которое Перри выложила в Instagram

Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри в День всех влюбленных и подарил ей помолвочное кольцо, которое эксперты оценили примерно в 5,3 млн долларов. Кольцо имеет форму цветка с красным рубином, окаймленным крупными бриллиантами.

Подписчики группы заметили, что кольцо Перри похоже на кольцо экс-жены Блума, австралийской супермодели Миранды Керр. Украшение последней имело точно такую же форму, однако вместо рубина по центру располагался бриллиант. Некоторые комментаторы назвали оба подарка «уродливыми и дешевыми».

«Я не могу поверить, что он подарил двум девушкам одинаковые уродливые кольца, различающиеся только цветом», — язвил один из них. «Как будто бы он достал кольцо из коробки с хлопьями и отдал его Кэти», — добавил второй. «Я думаю, что у моей племянницы в шкатулке с драгоценностями пластиковые кольца и то лучше», — поддержал его третий.

 
 
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