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Франция в ожидании самой масштабной манифестации: кто на этот раз выйдет на улицы и чего требуют люди

17.12.2019 10:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. «Черный вторник» прогнозируют эксперты во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна с содроганием ожидает очередную манифестацию. Она может стать самой масштабной.

Франция в ожидании самой масштабной манифестации: кто на этот раз выйдет на улицы и чего требуют люди

На улицы выйдут не только железнодорожники и сотрудники метрополитена, но и пожарные, а также работники здравоохранения и образования. В столичном регионе вновь ожидаются многокилометровые пробки.

Напомним, общенациональная забастовка в стране началась почти две недели назад. Люди выступают против пенсионной реформы, из-за которой некоторые французы могут лишиться ряда привилегий. В попытке разблокировать ситуацию власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров. Ожидается, что встреча состоится 18 декабря.

Франция в ожидании самой масштабной манифестации: кто на этот раз выйдет на улицы и чего требуют люди

Франция в ожидании самой масштабной манифестации: кто на этот раз выйдет на улицы и чего требуют люди

Франция в ожидании самой масштабной манифестации: кто на этот раз выйдет на улицы и чего требуют люди

Люди в материале: нет
 
 
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Новости Франции. «Черный вторник» прогнозируют эксперты во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна с содроганием ожидает очередную...
 
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