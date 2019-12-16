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Александр Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино

17.12.2019 10:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Юбилей у белорусского кино. Если говорить о его 95-летней истории в цифрах, то это более 500 художественных фильмов, несколько тысяч документальных и около 100 мультипликационных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кинематографистов со знаковой датой потравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы по праву гордимся нашими талантливыми и легендарными мастерами, фильмы которых получили признание далеко за пределами страны, стали достоянием мировой культуры. Сегодня поклонники киноискусства ждут от вас шедевров про современную действительность, глубокого осмысления созидательного пути, который прошло наше государство за годы независимости.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Юбилей у белорусского кино. Если говорить о его 95-летней истории в цифрах, то это более 500 художественных фильмов, несколько тысяч документальных...
 
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