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Александр Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Юбилей у белорусского кино. Если говорить о его 95-летней истории в цифрах, то это более 500 художественных фильмов, несколько тысяч документальных и около 100 мультипликационных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кинематографистов со знаковой датой потравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Юбилей у белорусского кино. Если говорить о его 95-летней истории в цифрах, то это более 500 художественных фильмов, несколько тысяч документальных...
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