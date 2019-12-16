Негодяи взломали роутер белоруса и «ограбили» его на 3000 рублей

Источник материала: Виртуальный Брест

У Сергея есть компания, для функционирования которой необходима многоканальная связь. Для удобства минувшей осенью мужчина установил GSM-шлюз с семью SIM-картами трех операторов. По словам Сергея, в один из выходных дней неизвестные злоумышленники взломали роутер «Белтелекома» и получили доступ к GSM-шлюзу. Теперь компания должна три тысячи рублей.





— После взлома начались международные вызовы. Все это началось в районе 22 часов в воскресенье. МТС и life:) среагировали быстро, их SIM-карты были заблокированы с максимальным минусом 10—15 рублей. А вот А1 продолжал работать и названивать целых 8 часов. В итоге на трех симках А1 баланс по минус 1000 рублей на каждой.

Переговоры и переписка с А1, по словам Сергея, ни к чему не привели — провайдер не увидел причин для списания задолженности.

— На вопрос, почему был допущен такой огромный минус, сказали, что у нас стоит оплата по факту и все это контролируется в ручном режиме. То есть взлом был в 22:00 в воскресенье и только в 9 утра в понедельник карты заблокировали… И это в XXI веке, в компании, которая позиционирует себя как лидирующая и высокотехнологичная. А если бы сотрудник заболел и не пришел?

Ситуацию прокомментировал оператор А1.

A1: абонент обязан обеспечивать должный уровень безопасности работы оборудования

Компания A1 как провайдер связи несет ответственность за качество предоставляемых услуг, при этом абонент обязан обеспечивать должный уровень безопасности работы используемого им оборудования (в данном случае GSM-шлюза). Проведенная проверка не выявила каких-либо сбоев в работе оборудования компании, а именно SIM-карты, установленной в GSM-шлюз клиента.

Услуги связи предоставлялись клиенту с оплатой по факту их оказания, поэтому в соответствии с порядком предоставления данной услуги клиент мог иметь «отрицательный баланс», который в данном конкретном случае стал следствием взлома пользовательского оборудования. По этой причине клиенту было предложено обратиться в правоохранительные органы. Клиент отказался, а компания А1, в свою очередь, отклонила ходатайство о проведении перерасчета.