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Налоговики проверили торговцев «омывайками» у автодорог. Нашли контрабанду

17.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минские налоговики проверили продавцов, которые торгуют стеклоомывающими жидкостями у обочин автомобильных дорог. За несколько дней оперативники минской налоговой инспекции изъяли из оборота больше 500 литров «незамерзайки». Об этом FINANCE,TUT,BY рассказали в ИМНС по Минску.

Налоговики проверили торговцев «омывайками» у автодорог. Нашли контрабанду

Снимок носит иллюстративный характер. Фото AUTO.TUT.BY

Один из продавцов предлагал стеклоомывающую жидкость якобы российского производства — «Retro gelid -30», «Gleid Supreme -30», «Iceberg -30», рассказывают налоговики. «Омывайка» была промаркирована идентификационными знакам, блангодаря которым удалось установить предполагагаемого импортера продукции.

— Знаки, общим количеством 19 200 единиц, приобретены фирмой, которая фактически не осуществляет деятельность с 3 квартала 2015 года, проработав до этого чуть более года. Также известно, что данная фирма не импортировала не только стеклоомывающую жидкость, но и иные товары, — уточняют в инспекции МНС по Минску.

То есть неизвестно, где и кем была произведена стеклоомывающая жидкость.

«С директором фирмы ведется работа, начат административный процесс», — отмечают в инспекции МНС по Минску.

Налоговики рекомендуют при покупке стеклоомывающей жидкости проверять на подлинность идентификационные знаки, сделать это можно на сайте blank.bisc.by. О нелегальных торговцах «омывайкой» можно сообщить в минскую налоговую по электронной почте imns101@nalog.gov.by.

 
Теги: Минск
 
 
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  Минские налоговики проверили продавцов, которые торгуют стеклоомывающими жидкостями у обочин автомобильных дорог. За несколько дней оперативники минской...
 
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