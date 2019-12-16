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XII Первенство Брестской области по спортивному ориентированию в зале

17.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Эти соревнования прошли непростой путь от несложных школьных соревнований («ориент-шоу») до сложнейших и увлекательнейших соревнований уже областного уровня, в которых задействованы 3 этажа школы и 2 спортзала!

XII Первенство Брестской области по спортивному ориентированию в зале

Такую необычную идею учителя физического воспитания СШ №33 Климкова Сергея Васильевича (бессменного главного организатора соревнований!) поддержал директор школы Герасимук Петр Степанович и в этом году данная традиция продолжена нынешним директором ГУО «СШ №33 г.Бреста Пузыной Виктором Ивановичем.

XII Первенство Брестской области по спортивному ориентированию в зале

14 декабря 2019 г. гостеприимная СШ №33 г.Бреста приняла 437 спортсменов(!) со всей области!

XII Первенство Брестской области по спортивному ориентированию в зале

Благодаря совместным усилиям сотрудников отдела спортивного туризма и ориентирования ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» (завотделом Малашук А.С.) и коллектива СШ №33 г. Бреста удалось четко организовать очень непростую логистику полутысячи (!) участников от раздевалок до размещения, старта, финиша, награждения. Интереснейшие дистанции, когда надо было фактически в уме представить «3D»-модель всей школы и на бегу принимать непростые решения привели в восторг и 6-летних, и 60-летних спортсменов!

Призеры и победители в своих возрастных группах награждались дипломами, медалями и памятным призами.

Победителем первенства области в командном зачёте стали:

I место - Ленинский район города Бреста

II место - Березовский район

II место - город Барановичи

Поздравляем победителей и ждём всех желающих на очередной старт по спортивному ориентированию 25 декабря, Тельмовский лес – «Новогодняя игра»!

P.S. ни одно новогодние украшения в СШ №33 не пострадало…

 
Теги: Брест
 
 
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