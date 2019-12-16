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Генеральная прокуратура по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли внесла председателю концерна "Белнефтехим" представление, в котором потребовала устранить нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.





В системе концерна в 2017 году выявлено 26 преступлений против интересов службы, 2018 году - 22, за январь-октябрь этого года - 13. Большинство противоправных деяний связано со взяточничеством за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе процедур закупок.

Основными причинами совершенных коррупционных преступлений и иных нарушений антикоррупционного законодательства стали ненадлежащая организация профилактической работы и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, непринятие мер к выявлению и устранению условий, которые способствовали нарушениям в сфере закупок, а также несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.

Прокуроры установили факты, когда представители государства - работники концерна получали в подчиненных организациях вознаграждения в нарушение указа от 19 февраля 2008 года №100 "О некоторых вопросах владельческого надзора". В ОАО "Белшина", например, представителям государства - отдельным работникам концерна выплатили средства при отсутствии у завода чистой прибыли за I квартал 2018-го. Аналогичные нарушения вскрыты при выплате ОАО "Завод горного воска" вознаграждения некоторым лицам концерна в 2017-2018 годах. При этом, как отметили в Генпрокуратуре, несмотря на явные несоответствия законодательству концерн утверждал отчеты представителей государства. Необоснованно полученные деньги возмещены.

Выявлены случаи, когда предприятия не выполняли решения комиссии концерна по противодействию коррупции, не принимали меры к устранению нарушений, допущенных в процессе закупок. Одним из следствий этого стали возбужденные прокурорами уголовные дела. Так, прокуратура Гродненской области в августе 2019 года возбудила уголовное дело в отношении члена конкурсной комиссии предприятия - заместителя главного механика ОАО "Гродно Азот", который получил взятку за содействие и покровительство частной структуре при ее участии в закупках.

При планировании антикоррупционных мероприятий работа комиссий концерна и подчиненных ему организаций носила явно формальный характер.

Представление Генпрокуратуры рассмотрено с участием работника надзорного ведомства на заседании комиссии по противодействию коррупции под председательством руководителя "Белнефтехима". Приняты конкретные меры к устранению нарушений, к дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 35 работников подчиненных организаций, из которых 14 переведены на нижестоящие должности. Устранение недостатков продолжается и взято прокуратурой на контроль.