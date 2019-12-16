ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства на предприятиях "Белнефтехима"

17.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральная прокуратура по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли внесла председателю концерна "Белнефтехим" представление, в котором потребовала устранить нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.

Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства на предприятиях "Белнефтехима"

В системе концерна в 2017 году выявлено 26 преступлений против интересов службы, 2018 году - 22, за январь-октябрь этого года - 13. Большинство противоправных деяний связано со взяточничеством за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе процедур закупок.

Основными причинами совершенных коррупционных преступлений и иных нарушений антикоррупционного законодательства стали ненадлежащая организация профилактической работы и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, непринятие мер к выявлению и устранению условий, которые способствовали нарушениям в сфере закупок, а также несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.

Прокуроры установили факты, когда представители государства - работники концерна получали в подчиненных организациях вознаграждения в нарушение указа от 19 февраля 2008 года №100 "О некоторых вопросах владельческого надзора". В ОАО "Белшина", например, представителям государства - отдельным работникам концерна выплатили средства при отсутствии у завода чистой прибыли за I квартал 2018-го. Аналогичные нарушения вскрыты при выплате ОАО "Завод горного воска" вознаграждения некоторым лицам концерна в 2017-2018 годах. При этом, как отметили в Генпрокуратуре, несмотря на явные несоответствия законодательству концерн утверждал отчеты представителей государства. Необоснованно полученные деньги возмещены.

Выявлены случаи, когда предприятия не выполняли решения комиссии концерна по противодействию коррупции, не принимали меры к устранению нарушений, допущенных в процессе закупок. Одним из следствий этого стали возбужденные прокурорами уголовные дела. Так, прокуратура Гродненской области в августе 2019 года возбудила уголовное дело в отношении члена конкурсной комиссии предприятия - заместителя главного механика ОАО "Гродно Азот", который получил взятку за содействие и покровительство частной структуре при ее участии в закупках.

При планировании антикоррупционных мероприятий работа комиссий концерна и подчиненных ему организаций носила явно формальный характер.

Представление Генпрокуратуры рассмотрено с участием работника надзорного ведомства на заседании комиссии по противодействию коррупции под председательством руководителя "Белнефтехима". Приняты конкретные меры к устранению нарушений, к дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 35 работников подчиненных организаций, из которых 14 переведены на нижестоящие должности. Устранение недостатков продолжается и взято прокуратурой на контроль.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Генеральная прокуратура по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли внесла председателю концерна "Белнефтехим" представление, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика